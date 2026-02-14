Crimen de Vanesa López: “Tenía mucho miedo de que la mataran”, dijo una amiga

El femicidio de Vanesa López, de 39 años, ocurrido el jueves en Gualeguay, sumó este sábado un testimonio clave que reconstruye las horas previas al crimen. “Ella tenía mucho miedo de que la maten”, afirmó Iara Barreto, amiga y vecina de la víctima, al relatar lo sucedido la noche anterior al asesinato.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre continuación La Paz, en el barrio Matadero, a metros de la costanera sur-oeste. Vanesa fue hallada sin vida con heridas de arma blanca o de un objeto punzante. Por el caso fue detenido Fabián Camaño, de 51 años, alias “Polaco”, señalado como principal sospechoso.

Iara contó que estuvo con Vanesa el miércoles por la noche, pocas horas antes del crimen. “Somos vecinas, estamos todo el día juntas. Esa noche me la crucé cuando volvía del negocio y me dijo que en un rato regresaba”, recordó.

La agresión y los llamados sin respuesta

Minutos después, Vanesa volvió alterada. “Me dijo que ‘Polaco’ la había golpeado a ella y al amigo con el que iba caminando. Desde ese momento empezó a llamar a la Policía”, relató.

Según el testimonio, la víctima realizó reiterados llamados al 911 mientras regresaba a su casa. “Llamó muchísimas veces. Fácil más de cien intentos. Nadie atendía. Después de casi una hora pasó un móvil por la esquina y ni siquiera frenó. Tuvimos que salir a alcanzarlos para que volvieran”, denunció.

Una noche de guardia y miedo

La amiga explicó que, ante el temor de un nuevo ataque, organizaron una especie de guardia vecinal. “Yo me quedé despierta hasta las cuatro de la mañana con mi novio, vigilando que no regresara. Vivimos enfrente. Cuando empezó a llover le dije que si pasaba algo me tirara una piedra al techo”, recordó.

Vanesa incluso evaluó ir a dormir a la casa de su hermana. “Decía que tenía miedo. Quería irse a otro lugar porque sentía que él podía volver”, afirmó.

Pero a la mañana siguiente, cerca de las 9.30, llegó la peor noticia. “Me despertó una vecina y me dijo: ‘Iara, Vane está muerta’. No entendía nada. Cuando entré a la casa la vi… estaba irreconocible”, relató.

Vanesa fue encontrada sin vida en el interior de la vivienda, ensangrentada. Tenía dos hijos, de 15 y 8 años.

Detención y reclamos

Sobre la detención del acusado, la vecina sostuvo que fueron los propios vecinos quienes ayudaron a localizarlo. “Estaba escondido atrás de la casa de su hermana, tapado con una enredadera. Una vecina lo vio y empezó a gritar. Si no era por eso, se escapaba”, afirmó.

También cuestionó que Camaño se encuentre internado en el Hospital San Antonio. “Lo tienen sedado. Nosotros creemos que debería estar preso. Sentimos que no actuaron como tenían que actuar cuando ella pidió ayuda”, expresó.

En el barrio Matadero la conmoción es profunda. Para este sábado a las 19 se convocó a una marcha que partirá desde el barrio hasta Plaza Constitución. Además, la familia anunció una movilización más amplia en los próximos días para exigir justicia.