Realizaron en el Club Olimpia una jornada deportiva para personas con discapacidad

La actividad reunió a familias, autoridades provinciales y municipales en una propuesta que combinó deporte y asesoramiento. Hubo información sobre becas y proyectos para ampliar disciplinas adaptadas en el área metropolitana.
En el Club Olimpia se desarrolló este sábado una jornada deportiva e informativa destinada a personas con discapacidad, en una iniciativa que reunió a familias, funcionarios provinciales y representantes municipales. La propuesta combinó actividades deportivas adaptadas con asesoramiento sobre beneficios estatales y proyectos asociativos en formación. La actividad contó con el acompañamiento del Instituto Becario y de municipios del área metropolitana, en un trabajo articulado que buscó fortalecer el acceso al deporte y la inclusión social.
Germán López Segura, subdirector del Instituto Becario, destacó el respaldo del gobierno provincial a este tipo de encuentros. “Desde el gobierno provincial siempre estamos acompañando este tipo de iniciativas. Agradecerle a Sonia, a Gustavo que fueron los promotores de este encuentro, también al presidente del Club Olimpia que nos brindó las instalaciones. Esto demuestra que estamos trabajando articuladamente entre el gobierno provincial, los municipios y las instituciones”, expresó.
Becas y acompañamiento estatal
Durante la jornada, el Instituto Becario brindó información sobre los beneficios disponibles. “Tenemos becas en toda la provincia y distintos tipos. En este caso, para discapacidad. En marzo abren las inscripciones, así que invitamos a toda la ciudadanía a acceder a este beneficio que da el Estado provincial”, indicó López Segura.
Por su parte, Sonia, una de las familiares impulsoras del espacio, resaltó la importancia de visibilizar a las personas con discapacidad a través del deporte. “Primero
agradecer estas jornadas, de llevar a nuestros familiares con discapacidad a poder visualizarlos ante la sociedad y que sepan que pueden, que día a día se pueden superar”, manifestó.
La referente explicó que el grupo surgió como un colectivo de padres del área metropolitana, integrado por familias de Paraná, San Benito, Oro Verde, Sauce Montrull y otras localidades. Actualmente se encuentran en proceso de conformar legalmente una asociación con base en el básquet adaptado.
Proyección y crecimiento
“Tenemos jóvenes que juegan al básquet y estamos abriendo las puertas para nuevos deportistas. Es un espacio que nació del deporte, pero con la intención de ampliarse”, señaló Sonia.
En ese sentido, Marcelo Barreto, representante del área de Deportes de la Municipalidad de Oro Verde, afirmó que desde hace un año se planifican acciones vinculadas a la discapacidad. “Felicito al grupo de padres que tomó la iniciativa y está creando una asociación. Desde el momento en que dijimos que sí como municipio, estamos comprometidos con esta impronta”, sostuvo.
Barreto adelantó que en Oro Verde ya se trabajan mejoras en infraestructura, incluso en el área sanitaria, y que existe la intención de ampliar las disciplinas deportivas, incluyendo atletismo y otras propuestas culturales. “La demanda es amplia. A veces no se ve porque los padres no siempre muestran a los chicos, pero la necesidad está y queremos dar respuesta”, explicó.
El presidente del Club Olimpia celebró la realización del encuentro y reafirmó el compromiso institucional con la inclusión. “Para nosotros es una alegría recibir a todos los chicos. Habitualmente lo venimos haciendo y tenemos la premisa del sentido de pertenencia, de la inclusión y del acompañamiento”, expresó.