Día de los Enamorados en Paraná: ir a una cafetería se afianza como uno de los planes más elegidos

El Día de los Enamorados ya marca la agenda de este sábado 14 de febrero en Paraná y las cafeterías aparecen como una de las opciones más elegidas por parejas que buscan un plan diferente. Entre reservas anticipadas y propuestas especiales, el café compartido gana espacio frente a formatos más tradicionales.

Elonce recorrió una cafetería ubicada en la intersección de Misiones y Nogoyá, donde el equipo ultimaba detalles para una cena temática prevista para esta noche. Fabricio, responsable del lugar, explicó que la organización implica un trabajo conjunto. “La verdad que preparando todo. Hoy Nico, que es el chef encargado siempre de todo este ciclo de cenas, quien diseña los menús. Es todo un conjunto”, señaló.

La ambientación fue pensada especialmente para la fecha. “Va a luces apagadas, con lámparas cálidas en las mesas, para generar un poquito más de intimidad”, detalló. Además, comentó que la propuesta tendrá una dinámica particular con la participación de la pareja del chef, quien interactuará con los asistentes durante la experiencia gastronómica.

Cupos completos y prioridad en la calidad

El interés por la propuesta fue alto. “Por el momento ya no quedan cupos, lamentablemente”, confirmó Fabricio. Explicó que la decisión de limitar la cantidad de asistentes responde a un criterio de calidad. “Cuidamos mucho el plato de cada persona. Todo se presenta y se emplata acá en el momento, se cocina todo en el momento. Entonces, priorizamos la calidad y la buena atención y la intimidad de las parejas”.

La cafeterías se imponen en San Valentín. Foto: Elonce.

El menú incluye entrada, plato principal, postre y bebidas, dentro de un formato que apunta a una experiencia integral. Sin embargo, la actividad no se reduce a la cena. Durante la tarde, el espacio abrirá sus puertas para quienes opten por un encuentro más distendido.

“Sí invitamos al resto de la gente que quiera venir durante la tarde a pasar un momento en el café. Hay mesas disponibles, hay cosas ricas, tortas, brunch para compartir entre dos personas”, indicó.

Detalles personalizados en cada taza

En el marco del Día de los Enamorados, uno de los atractivos que más llama la atención es la posibilidad de personalizar el café. Fabricio explicó que cuentan con arte latte en formato 3D con una impresora que permite estampar mensajes o imágenes sobre la espuma.

Fabricio, dueño de la cafetería con impresiones 3D. Foto: Elonce.

Además, remarcó que el servicio de impresión estará disponible sin cargo durante la jornada. La propuesta apunta a quienes buscan un gesto diferente, incluso para realizar una dedicatoria especial.

Una tendencia que se afianza en la ciudad

Fabricio también destacó el crecimiento de la cultura del café en Paraná. “Aquí no solo se sirve café, sino que también tostamos café. Somos uno de los únicos núcleos tostadores de café de especialidad acá en la provincia”, explicó, y agregó que el espacio también funciona como escuela de baristas y centro de capacitación.

En este 14 de febrero, el Día de los Enamorados encuentra en las cafeterías un escenario que combina gastronomía, ambientación y detalles personalizados. Una opción que se repite cada año y que, según se observa en la ciudad, continúa ganando protagonismo entre las parejas paranaenses.