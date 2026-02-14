Autovía 14: una maniobra en un retorno terminó en choque y dejó una mujer herida

Un accidente se registró el viernes en la Autovía 14, a la altura del kilómetro 5, en sentido Buenos Aires hacia Entre Ríos. El siniestro involucró a una camioneta Volkswagen Amarok y a un Renault Mégane, y dejó como saldo una mujer con lesiones que debió ser hospitalizada.

Según la información oficial de Bomberos de Ceibas, la Amarok era conducida por un hombre mayor de edad con domicilio en Las Heras, provincia de Buenos Aires, quien no sufrió heridas. En tanto, el Renault Mégane era manejado por otro hombre mayor de edad, domiciliado en Escobar, que viajaba acompañado por una mujer que resultó lesionada.

Cómo se produjo el impacto

De acuerdo a los primeros datos recabados, la camioneta provenía desde Entre Ríos hacia Buenos Aires y habría salido de un retorno con la intención de ingresar a una estación de servicio. En ese momento, por causas que se tratan de establecer, colisionó con el Renault Mégane que circulaba en sentido Buenos Aires hacia Entre Ríos.

Auto accidentado en la Autovía 14. Foto: Bomberos de Ceibas.

Como consecuencia del impacto, la acompañante del automóvil sufrió lesiones y fue asistida en el lugar por personal de emergencia. Posteriormente, fue trasladada por una ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas hacia el Hospital Centenario de Gualeguaychú para una mejor evaluación médica.

Camioneta accidentada en la Autovía 14. Foto: Bomberos de Ceibas.

Intervención y normalización del tránsito

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, móvil 24, que aseguró los vehículos involucrados y brindó asistencia inicial a la mujer herida hasta la llegada del personal de salud.

También intervino Gendarmería Vial Ceibas, que colaboró en el ordenamiento y encauzamiento del tránsito mientras se aguardaba el auxilio del concesionario vial para retirar los rodados.

Las tareas se extendieron hasta aproximadamente las 14:35, momento en que las dotaciones regresaron a base y el tránsito comenzó a normalizarse en la Autovía 14. La mecánica del accidente continúa bajo análisis para determinar con precisión las responsabilidades.