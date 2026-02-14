Hallaron fallecido al hombre que era buscado en el río Uruguay

Hallaron el cuerpo sin vida del hombre de 37 años que era buscado desde el viernes en el río Uruguay, en la zona de Cantera Crepy, en San José. El hallazgo se produjo durante la mañana de sábado, en el marco del operativo de búsqueda y rescate coordinado por la Fiscalía interviniente.

Según se informó oficialmente, la Brigada de Rescate Acuático inició el despliegue operativo desde la salida del sol, dando cumplimiento al protocolo correspondiente. En las primeras horas de la jornada se establecieron los cuadrantes de rastreo en una labor conjunta con personal de Prefectura Naval Argentina.

El operativo se centró en la exploración de la zona del muelle de Cantera Crepy, optimizando recursos logísticos y humanos para cubrir el área de mayor probabilidad de hallazgo.

Trabajo coordinado y recuperación del cuerpo

Tras un rastrillaje coordinado, se logró la localización y posterior recuperación del cuerpo de la persona que se encontraba desaparecida por inmersión. Con la finalización de estas tareas, las autoridades dieron por concluido el operativo de emergencia.

Desde la Asociación Bomberos Voluntarios San José destacaron la eficacia del trabajo conjunto entre la Brigada de Rescate Acuático y Prefectura Naval Argentina, cuyo esfuerzo permitió dar respuesta a la situación en el menor tiempo posible dadas las circunstancias.

Asimismo, expresaron su profundo pesar y acompañaron a la familia de la víctima en este momento de dolor.

El caso

El hombre había caído en aguas del río Uruguay el viernes por la tarde, en inmediaciones de la cantera. La situación fue reportada a la Comisaría San José, que activó el protocolo correspondiente para este tipo de emergencias.

Ante la gravedad del episodio, la Fiscalía dispuso la inmediata intervención de Prefectura Naval Argentina para llevar adelante las tareas de búsqueda en la jurisdicción fluvial.

Durante la jornada del viernes y la madrugada, se realizaron rastrillajes en distintos puntos del río sin resultados positivos. Finalmente, este sábado por la mañana se produjo el hallazgo que puso fin a la intensa búsqueda en la zona de San José.