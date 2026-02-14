Secuestraron cocaína, marihuana y $552 mil en operativo por Narcomenudeo

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios de calle José Santiago, en Federación, en el marco de la Ley Provincial de Narcomenudeo. Secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, celulares y un arma de fuego.
Dos puntos de venta de estupefacientes fueron desarticulados este viernes por la tarde en la ciudad de Federación, tras allanamientos realizados en el marco de la Ley Provincial de Narcomenudeo N° 10.566. Los procedimientos tuvieron lugar en dos domicilios ubicados sobre calle José Santiago y culminaron con tres personas detenidas.
El operativo estuvo a cargo de personal de la División Drogas Peligrosas, con el acompañamiento de los Grupos Especiales de Federación y Chajarí, bajo la supervisión del subjefe de la Departamental.
Durante los allanamientos, se logró el secuestro de diversas dosis de clorhidrato de cocaína y marihuana, además de una importante suma de dinero en efectivo y otros elementos considerados relevantes para la causa.
Elementos secuestrados
De acuerdo al detalle oficial, se incautaron treinta envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, que arrojaron un peso total de nueve gramos. También fueron secuestradas tres plantas de la especie Cannabis Sativa.
En los domicilios se hallaron dos platos con restos ínfimos de cocaína, un cuchillo con vestigios de la misma sustancia y una tarjeta MercadoPago, una tarjeta de débito y una credencial de PAMI con restos de clorhidrato de cocaína.
Además, los efectivos incautaron 552.000 pesos argentinos en efectivo, doce teléfonos móviles y un arma de fuego tipo revólver calibre .32. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia como pruebas clave para la investigación.
Personas identificadas y detenidas
En el marco del operativo fueron identificadas un total de 13 personas, entre ellas diez (seis mujeres y cuatro hombres).
Por disposición del Juzgado de Garantías interviniente, tres personas —una mujer y dos hombres— fueron detenidas e incomunicadas, quedando alojadas en la Jefatura Departamental de Federación.