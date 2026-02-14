 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Causa por presunto lavado de dinero

El periodista Quique Felman, detenido en Miami: el depósito de US$1 millón que lo complica

El reconocido periodista deportivo estaría involucrado en una causa por presunto lavado de dinero. Cómo operaba su nexo con un casino y los famosos que llevaba a jugar. La ruta del millón de dólares que lo complica.

14 de Febrero de 2026
Quique Felman.
Quique Felman. Foto: (redes).

El reconocido periodista deportivo estaría involucrado en una causa por presunto lavado de dinero. Cómo operaba su nexo con un casino y los famosos que llevaba a jugar. La ruta del millón de dólares que lo complica.

Enrique "Quique" Felman, el reconocido periodista deportivo estuvo preso durante 12 días en la ciudad de Miami en el marco de una grave investigación judicial que se tramita en Estados Unidos por presunto lavado de activos.

 

Según información exclusiva a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la detención del cronista estaría vinculada a una serie de negocios paralelos a su labor en los medios, los cuales mantendría con un casino físico ubicado en la ciudad de Las Vegas.

La ruta del millón de dólares

 

La lupa de la Justicia estadounidense se habría posado sobre un llamativo movimiento financiero. Los investigadores habrían detectado una transferencia por un millón de dólares hacia una cuenta vinculada a Felman. La maniobra bajo sospecha habría operado de la siguiente manera:

 

-El periodista se habría quedado con una comisión de US$20.000.

-Los US$980.000 restantes habrían sido reenviados o devueltos a una tercera cuenta.

 

El misterio que mantiene a Felman bajo la lupa de las autoridades radicaría en el destino final de esos fondos. Si bien el abogado del periodista sostendría tener comprobantes para justificar que el envío de esos US$980.000 formaba parte de una negociación habitual, los investigadores aún intentarían determinar quién es el receptor final de ese dinero y bajo qué concepto se lo habría llevado.

El rol de "promotor VIP" y los invitados famosos

 

El nexo de Felman con la casa de apuestas de Nevada presuntamente funcionaba bajo la figura de "promotor". Su rol habría consistido en acercar a reconocidas figuras del ambiente del deporte argentino para generar publicidad y presencia VIP en el lugar.

 

Entre los nombres de los invitados figurarían exjugadores de la talla de Ariel "Burrito" Ortega, además de diversos representantes de futbolistas. A cambio de esta promoción, a las figuras se les habrían cubierto todos los gastos de traslado en avión y estadía, y se les habrían transferido US$20.000 netos para que utilizaran en las salas de juego.

 

El avance de esta causa federal podría complicar severamente el futuro profesional del comunicador, quien ahora aguarda que se aclare su situación en el estado de Florida.

El periodista esperaba la decisión del juez de Nevada para saber si deberá declarar, pero salió bajo fianza. Felman viajó sabiendo de que tenía una causa judicial, pero creía que no sería grave como para ser aprehendido.

Temas:

Quique Felman MIAMI Estados Unidos periodista presunto lavado de activos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso