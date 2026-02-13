Cayó un kiosco en Rosario del Tala que vendía drogas: detuvieron a una mujer

Un operativo policial permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes que funcionaba bajo la fachada de un comercio en Rosario del Tala. La intervención se concretó en horas de la tarde de este jueves 12 de febrero, tras una investigación que llevaba adelante la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental local.

La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías interviniente y tuvo como objetivo una vivienda que, según la pesquisa, era utilizada como pantalla para la comercialización de sustancias ilícitas.

El procedimiento y los secuestros

Durante el allanamiento, los efectivos encontraron cocaína fraccionada y lista para su presunta distribución al menudeo. Además, incautaron dinero en efectivo tanto en moneda nacional como extranjera, una balanza digital y varios teléfonos celulares que serán peritados en el marco de la causa.

Detenida en Rosario del Tala.

Los investigadores consideran que los elementos secuestrados resultan relevantes para avanzar en la reconstrucción de la actividad desplegada en el lugar.

Como resultado del procedimiento, fue detenida una mujer mayor de edad que se encontraba al frente del local comercial. Quedó alojada a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Investigación en curso

Desde la fuerza policial se indicó que la medida fue el resultado de tareas previas de inteligencia y recolección de información. En el operativo también participó el Grupo Especial, que brindó apoyo para garantizar la seguridad del personal interviniente y de los moradores.

La Fiscalía actuante continuará con el análisis del material secuestrado para determinar el alcance de la actividad investigada y establecer posibles responsabilidades adicionales.