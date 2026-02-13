“Su vida va a cambiar”: la emoción de la mamá de la niña operada en el Hospital San Roque

La historia de Dulce, la niña que fue sometida a una cirugía de alta complejidad en el Hospital San Roque de Paraná, sumó un nuevo capítulo cargado de emoción tras el alta médica. La intervención, destinada a corregir una luxación de cadera, marcó un avance importante para el establecimiento sanitario y, sobre todo, significó un cambio profundo para la vida cotidiana de la menor y su familia.

Luego de la operación, la madre de la niña, Flavia, expresó a Elonce su alivio y agradecimiento al hablar sobre el proceso atravesado. Con visible alegría, contó que la cirugía fue un éxito y que el principal objetivo era poder regresar a casa con buenas noticias. “Estamos muy contentos porque llegó el día viernes y nos vamos a casa, tiene el alta médica”, señaló, al tiempo que destacó el acompañamiento recibido durante la internación.

Una mejora esperada en la calidad de vida

Durante la entrevista, la mujer explicó que la intervención realizada en el Hospital San Roque representa una mejora significativa para el futuro de su hija. Según relató, antes de la operación la niña sufría dolores al caminar y al correr, lo que limitaba sus actividades diarias y generaba preocupación en el entorno familiar.

“Su calidad de vida va a cambiar. Los dolores que sentía al caminar le costaban mucho, pero ahora eso va a ser diferente”, contó emocionada. También agradeció especialmente al equipo médico que participó del procedimiento y resaltó el compromiso humano que recibió durante todo el proceso.

La cirugía se llevó a cabo en el San Roque.

Flavia mencionó al doctor Guillermo Lódolo, al especialista de Santa Fe Jorge Pablo Wisniewski y a otras profesionales que acompañaron el tratamiento, destacando que el apoyo recibido fue fundamental para transitar un momento tan complejo.

La importancia de la atención cercana

Otro aspecto que la madre valoró fue la posibilidad de acceder a la cirugía dentro de la provincia, evitando traslados a otros centros de mayor distancia. “Dependíamos de eso nosotros. Si no era un traslado, pero gracias a Dios nos pudimos quedar acá, cerquita de Crespo, cerca de casa”, explicó.

La operación realizada en el Hospital San Roque permitió que la familia mantuviera su rutina y que la recuperación se desarrollara en un entorno más cercano, algo que consideraron clave para el bienestar emocional de la niña.

Médicos que operaron en el hospital San Roque.

Flavia también relató que Dulce esperaba con entusiasmo el alta médica y que incluso expresó su felicidad por poder caminar mejor. “Está feliz. Dijo que ahora va a poder caminar bien”, comentó, al tiempo que reflejó el impacto emocional que generan estas situaciones en los niños y en sus padres, especialmente cuando existen dificultades que se reflejan en la escuela o en la vida cotidiana.

Un antecedente importante para el hospital

La intervención representa además un antecedente relevante para el centro sanitario paranaense, ya que se trata de un procedimiento de alta complejidad que abre la puerta a nuevas prácticas dentro del sistema público de salud provincial.

Antes de abandonar el establecimiento, la madre agradeció también el acompañamiento de otras instituciones que colaboraron con el proceso, entre ellas la mutual que facilitó las prótesis necesarias y el hospital de Crespo que participó en el traslado.

Con el alta médica ya confirmada, la familia inició el regreso a su hogar con expectativas renovadas y con la tranquilidad de que la cirugía realizada en el Hospital San Roque marca el inicio de una nueva etapa para Dulce, enfocada en su recuperación y en una mejor calidad de vida.