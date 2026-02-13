Frigerio: “Que a Patronato le vaya bien beneficia a toda la provincia”

Rogelio Frigerio participó este viernes de la presentación de la indumentaria 2026 de Patronato en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y puso el acento en el impacto social que tiene el deporte profesional en la provincia.

“Quiero felicitar a la comisión directiva y a todos los trabajadores del club por el presente institucional y por la nueva camiseta, que realmente está muy lograda”, expresó el mandatario al inicio de su intervención.

En ese marco, remarcó el rol del Estado en la promoción de la actividad deportiva. “La presencia del Estado y el IAPSER es fundamental para fomentar la práctica del deporte, especialmente entre los jóvenes. Esa es una responsabilidad que asumimos como gobierno”, sostuvo.

Incentivo para la juventud

Frigerio vinculó el crecimiento deportivo con la contención social. “Tener un equipo competitivo, y ojalá pronto en Primera División, es un incentivo enorme para que nuestros jóvenes se acerquen a los clubes. Nuestro objetivo es que estén practicando deporte y no en la calle”, afirmó.

El gobernador explicó que el acompañamiento a Patronato fue resultado de un trabajo articulado entre el club, el Gobierno provincial y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPSER). “Logramos una articulación inteligente entre las necesidades del club y las posibilidades del Estado, a través de una empresa provincial sólida que también necesita visibilidad. Es una sinergia donde todos ganan, pero sobre todo gana el deporte entrerriano”, señaló.

Asimismo, destacó que el acuerdo fue producto de “meses de diálogo e interacción entre las partes”, y valoró que se haya alcanzado un esquema equilibrado.

Gestión responsable y proyecto a largo plazo

Frigerio también llamó a sostener un modelo de administración responsable. “Apoyamos que al club le vaya bien, pero siempre con responsabilidad. No podemos cometer errores por buscar resultados inmediatos; hemos visto muchos ejemplos en el país de clubes que se desordenaron por ese motivo”, advirtió.

“Con responsabilidad, convicción y un objetivo claro, estoy convencido de que a Patronato y al deporte entrerriano les va a ir bien”, agregó.

Secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello

Por su parte, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, subrayó el impacto social del acompañamiento estatal. “El deporte no solo forma deportistas, también forma valores y ayuda a construir la sociedad que queremos. Además, Patronato es una de las marcas deportivas más visibles de Entre Ríos a nivel nacional”, indicó.

Finalmente, Frigerio insistió en que más allá de las simpatías deportivas, el foco del Estado está puesto en la promoción del deporte.“El deporte salva vidas y promoverlo es parte de nuestra responsabilidad como gobierno”, concluyó.