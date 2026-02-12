Cómo votaron los diputados entrerrianos el Régimen Penal Juvenil

El Régimen Penal Juvenil obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con 149 votos a favor y 100 en contra, en una sesión marcada por el debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad, y dejó expuesto el posicionamiento de los legisladores entrerrianos frente a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.

El proyecto propone reducir la edad mínima de imputabilidad a los 14 años, modificando el esquema vigente. La votación se desarrolló este jueves y no registró abstenciones, consolidando una clara división entre los bloques oficialistas y la oposición.

Entre los representantes de Entre Ríos, el bloque de diputados oficialistas votó a favor de la iniciativa. Acompañaron la propuesta Beltrán Benedit, Andrés Laumann y Francisco Morchio. También respaldaron el proyecto Alicia Fregonese (PRO) y Darío Schneider (UCR).

El voto entrerriano y las posiciones partidarias

En contraste, los integrantes del bloque de Unión por la Patria votaron en contra del proyecto en general. Gustavo Bordet, Guillermo Michel, Blanca Osuna y Marianela Marclay rechazaron la modificación del Régimen Penal Juvenil en la votación final.

Sin embargo, el posicionamiento de Guillermo Michel generó matices. Si bien votó en contra del proyecto en su totalidad, acompañó la idea de reducir la edad de imputabilidad, postura que también sostuvieron otros legisladores cercanos a Sergio Massa durante el debate parlamentario.

El dirigente oriundo de Gualeguaychú había anticipado su postura días antes. En declaraciones públicas sostuvo: “Para que alguien sea imputado según nuestra ley, debe tener la voluntad, el discernimiento, la intención y la libertad para cometer el delito. Nuestra legislación, como ocurre en otros lugares del mundo, establece un mínimo para esa imputabilidad. Por ejemplo, en el Reino Unido es de 10 años y en varios países de América es de 14. Creo que hoy hay chicos de 14 o 15 años que poseen el discernimiento, la intención y la voluntad, y saben lo que están haciendo”.

Debate por la edad de imputabilidad

El proyecto del Régimen Penal Juvenil forma parte de un paquete de reformas promovidas por el Ejecutivo nacional en materia de seguridad. La propuesta central consiste en bajar la edad mínima de imputabilidad, una medida que generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales.

Durante el debate, se recordó que la propia gestión nacional había informado recientemente una baja en la tasa de homicidios, destacándola como la más reducida de los últimos años según cifras oficiales. En ese contexto, legisladores opositores señalaron que la iniciativa no se correspondía con esos indicadores.

Michel también advirtió sobre la necesidad de infraestructura específica en caso de avanzar con la reforma. “Si se reduce la edad de imputabilidad, se requerirían cárceles adecuadas para menores, porque si no, los estamos condenando a un futuro sin perspectivas”, subrayó.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto de Régimen Penal Juvenil deberá ahora ser tratado en el Senado. Allí se definirá si la modificación de la edad de imputabilidad se convierte en ley o si el debate vuelve a foja cero, en una discusión que atraviesa a los bloques políticos y que tuvo su correlato en el voto de los legisladores entrerrianos.