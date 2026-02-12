Pronostican lluvias y tormentas aisladas hasta el domingo en algunas zonas de Entre Ríos

Luego de las lluvias que ocurrieron a lo largo de este jueves por la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que seguirán las tormentas aisladas en Entre Ríos, aunque sin la continuidad de la vigencia de la alerta que hubo hasta mediodía.

Según indicó el organismo, departamentos tales como Paraná, Villaguay, La Paz, Diamante, Nogoyá, Gualeguay y Victoria tendrán tormentas y lluvias aisladas durante todo el viernes. La mínima iniciará en 20 grados centígrados y, como mucho, se espera que llegue a los 29 grados.

Foto: Meteored.

Por otro lado, el sábado se anticipa que el cielo estará parcialmente nublado desde la mañana y ya hacia la tarde-noche se anticipa el retorno de algunas lluvias aisladas, con algunas ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Asimismo, la temperatura tendrá una mínima de 21ºC y una máxima de 28ºC.

Durante el domingo predominará la inestabilidad a lo largo de la jornada. Se esperan tormentas aisladas desde la madrugada y se sostendrían hasta la noche inclusive, acompañados del viento del sector norte y una temperatura máxima de 30 grados centígrados.

Foto: Elonce.

¿Qué pasará en el resto de los departamentos?

En el caso de Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador, se espera que haya probabilidad de lluvias únicamente el domingo por la noche. Por otra parte, este viernes y sábado se espera que el cielo esté nublado y haya baja o casi nulas chances de lluvias.

Para el caso de Gualeguaychú, Uruguay, Ibicuy, Islas, Colón y Tala, se esperan las mismas condiciones climáticas para el domingo, con lluvias y tormentas aisladas recién hacia la noche, con un descenso térmico pronunciado con máximas que podrían estar en el orden de los 26 y 27 grados centígrados.