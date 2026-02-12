 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía

La canasta básica aumentó un 3,9% y una familia necesitó 1.360.299 pesos para no ser pobre

12 de Febrero de 2026
Canasta básica subió 3,8%
Canasta básica subió 3,8%

Una familia con cuatro integrantes necesitó 1.360.299 pesos para no ser pobre en enero de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

 

 

Además, precisó 623.990 pesos para no llegar a ser considerado indigente, según se informó a Noticias Argentinas.

 

La variación mensual de la canasta alimentaria (CBA) fue de 5,8%, mientras que la básica total (CBT) fue de 3,9%.

 

En el reporte de la medición interanual, la canasta alimentaria tuvo una variación de 37,6% y la total fue de 31,6%.

 

 

Por primera vez en varios años, el informe de canasta básica se conoció días después del anuncio de la inflación de enero que, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,9% en el primer mes del año y marcó un incremento interanual del 32,4%.

 

Un adulto necesitó al menos 201.939 pesos para no ser considerado indigente, mientras una familia tipo compuesta por dos mayores y dos niños tuvo que conseguir 623.990 pesos para no quedar bajo esa línea.

 

En la medición de la pobreza, un adulto solo necesitó 440.226 pesos para no ser considerado pobre, mientras una familia de cuatro zafó de integrar ese conjunto con un piso de 1.360.299 pesos.

Temas:

canasta alimentaria alimentos
