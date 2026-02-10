 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía

La inflación de enero fue del 2,9%: acumuló 32,4% interanual

La inflación de enero se aceleró en el 2,9% y marcó su nivel más alto desde abril de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro de mayor incidencia.

10 de Febrero de 2026
La inflación en enero de 2026 alcanzó 2,9%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que implicó una variación interanual de 32,4 por ciento.

 

 

Según indicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC), las divisiones con las mayores variaciones fueron:

 

-Alimentos y bebidas no alcohólicas con un aumento del 4,7%.

-Restaurantes y hoteles con un incremento de 4,1%.

-Comunicación con un incremento del 3,6%.

-Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con una variación de 3%.

 

Por debajo del índice de inflación se encuentran:

 

-Bienes y servicios varios: 2,7%.

-Salud: 2,3%.

-Transporte 1,8%.

-Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,8%.

-Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,5%.

-Recreación y cultura con 1%.

-Educación: 0,6%.

-Prendas de vestir y calzado: -0,5%.

 

 

 

De esta manera, la división de mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguida de Restaurantes y hoteles (4,1%).

 

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

 

Asimismo, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).

 

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).

inflación indec
