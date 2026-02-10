Extraditaron desde Uruguay a un acusado de integrar una banda delictiva que actuó en Entre Ríos

La extradición de un ciudadano uruguayo acusado de integrar una organización delictiva que operó en Colón se concretó este martes 10 de febrero, en el marco de un procedimiento coordinado entre fuerzas de seguridad de Argentina y Uruguay. El sospechoso, sobre quien pesaba una orden de captura internacional, fue trasladado bajo custodia y quedó a disposición de la Justicia entrerriana para responder por un robo millonario ocurrido en esa ciudad.

El operativo formó parte de las directivas del Ministerio de Seguridad Nacional y fue ejecutado por la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA), junto con personal policial del vecino país. La entrega se realizó en el paso fronterizo que une Paysandú con territorio entrerriano.

El hecho investigado en la ciudad entrerriana

La causa judicial se originó tras un asalto cometido en Colón, donde un grupo de hombres irrumpió durante la noche en un comercio local. Según la investigación, mientras algunos forzaban la cerradura con una amoladora, el ahora detenido cumplía tareas de vigilancia en el exterior, oficiando de apoyo para alertar ante cualquier movimiento extraño.

Una vez dentro del local, los autores sustrajeron una suma cercana a los 20 millones de pesos, además de dólares estadounidenses guardados en una caja fuerte y otros elementos electrónicos. Tras concretar el golpe, escaparon rápidamente.

Llegada del acusado a Colón. Foto: PFA.

A partir de la identificación de los presuntos responsables, el Juzgado de Garantías de Colón, a cargo del doctor Dante Command, solicitó la intervención de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones para dar con el paradero del implicado que había salido del país.

Captura internacional y traslado

Con esos datos, los investigadores emitieron una Notificación Roja y activaron mecanismos de cooperación con la Oficina Central Nacional de Montevideo. El intercambio de información permitió establecer que el prófugo residía en Uruguay y registraba antecedentes delictivos.

Finalmente, fue localizado y detenido por autoridades del país vecino. Tras los trámites diplomáticos correspondientes, se autorizó la extradición.

La recepción del detenido estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal Concepción del Uruguay de la PFA, en el marco del denominado “Operativo Charrúa”. El hombre fue escoltado hasta territorio argentino y quedó formalmente detenido.

El extraditado, de 53 años, permanece ahora a disposición del magistrado interviniente por el delito de robo, a la espera de las actuaciones procesales que determinarán su situación judicial.