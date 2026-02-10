Detuvieron a una mujer en San José acusada de agredir a su hija y resistirse al accionar policial

Un procedimiento policial por violencia intrafamiliar se registró en San José, departamento Colón, y concluyó con la aprehensión de una mujer mayor de edad, acusada de agredir a su hija adolescente y de mantener una actitud hostil contra funcionarios que intentaban asistir a la menor. La intervención se produjo luego de un llamado de alerta que advertía sobre un altercado doméstico de magnitud.

Según se informó oficialmente, personal de la Jefatura Departamental Colón se trasladó hasta un domicilio de esa localidad tras recibir la comunicación. Al arribar, los efectivos constataron que la joven se encontraba resguardada en una vivienda cercana con el objetivo de proteger su integridad física.

Intervención y asistencia a la menor

Ante la gravedad del cuadro, se dio participación inmediata al área local de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del municipio, que activó el protocolo de contención. Los equipos trabajaron para asegurar la protección de la chica y evaluar su situación.

De acuerdo a lo detallado por fuentes policiales, la madre habría protagonizado la agresión previa y, durante el operativo, mantuvo una conducta violenta hacia quienes cumplían funciones de asistencia.

Detenida en San José. Foto: Departamental Colón.

Resistencia y aprehensión

Lejos de calmarse, la mujer intentó arremeter físicamente contra los agentes municipales y el personal uniformado, lo que derivó en un nuevo foco de tensión. Esa reacción obligó a tomar medidas preventivas para evitar mayores incidentes.

Informada de lo sucedido, la Unidad Fiscal de Colón dispuso la inmediata aprehensión. La sospechosa fue trasladada a sede policial y quedó supeditada a una causa por presunta resistencia a la autoridad y violencia familiar en flagrancia.

Mientras avanza la investigación judicial, la adolescente permanece bajo acompañamiento de los organismos competentes, que garantizan asistencia integral y seguimiento del caso.