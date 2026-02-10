El running y el SUP se unen para realizar el primer Supatlón de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Paraná será el escenario de un evento deportivo sin precedentes: se realizará el primer Supatlón, una competencia que combinará las disciplinas de running y stand up paddle (SUP). El evento se llevará a cabo el 7 de marzo en el balneario Thompson y promete ser una experiencia única para los deportistas de todas las edades y niveles.
Fátima Heinze, de Alguien Como Yo FQ, indicó a Elonce que “estoy muy contenta de estar hoy presente lanzando este evento. Es algo novedoso que pudimos concretar a pulmón y gracias a las empresas que colaboran”.
El Supatlón es una competencia que une el running y el SUP, con el fin de acercar a más personas al deporte. Según Fátima, el evento tiene un objetivo claro: "La idea es vincular la salud con el deporte. Nosotros de carreras sabemos bastante y creo que hay una nueva masa de deportistas que se suma a la actividad por medio del SUP y a ellos apuntamos".
Tobías Lorenzón, de SUP Amigos del Río, por su parte, señaló que “Tenemos la posibilidad de encontrar y traer hacia nosotros nuevos deportistas. Queremos que se sume no solo el que ya hace deporte o el que compitió alguna vez, sino el que nunca lo hizo. El supatlón une lo mejor de ambos mundos: del running y el SUP. Pedimos que se sumen y desafíen a ellos mismos”.
Gisela Díaz, de SUP Amigos del Río, indicó que “es para que vengan a disfrutar, que se puedan desafiar y participar de una carrera articulada”.
Viviana Paiva, dijo que “el evento contará con una carrera corta de 5 km. La carrera se empieza con una subidita linda, que es la subidita ahí de pasando por los puestos de los pescadores, van a pasar por la rotonda de la escuela 100, van a ir hasta el mirador de Puerto Sánchez, regresan por Manuel Leiva, agarran Avenida Ramírez y hacen toda la rotonda hasta el mirador del Thompson y vuelven hasta llegar al parador para tomar la parte de SUP".
La parte de SUP será igualmente desafiante, y los organizadores enfatizaron que lo importante no es el tiempo, sino la participación: "No se hagan problema por los tiempos que hagan, porque realizarlo ya es una proeza. Desafíate, inscribite en cronofrancolini.com, que ahí te vas a desafiar y vas a decir: 'Yo lo logré, hoy lo hice'."
Leandro de Deharbe, representante de CIMES, dijo: “Es un evento con fines sociales, no solo deportivos, y esperamos que todos se sumen. Estamos para eso. El compromiso social por parte de la empresa es fundamental para nosotros colaborar en todo este tipo de eventos deportivos, culturales, pero principalmente sociales. Consideramos que somos todos parte de la sociedad y tenemos que aportar nuestro granito de arena para que crezca algo mejor".
La cita es el 7 de marzo en el parador Arenas, del Thompson. El evento comenzará a las 17, con la largada de la competencia, y la entrega de kits se realizará a partir de las 13:30. Fátima también adelantó que, antes de la competencia, se ofrecerán charlas sobre salud y la importancia de la donación de órganos. Elonce.com