Realizaba prácticas de manejo con un colectivo y chocó contra una vivienda en Paraná

Un colectivo que se encontraba realizando prácticas de conducción protagonizó este martes por la mañana un siniestro vial en un sector del Parque Varisco, en la ciudad de Paraná, luego de perder el control e impactar contra una vivienda del barrio.

El hecho ocurrió mientras la unidad efectuaba maniobras de aprendizaje. Por causas que todavía se intentan establecer, el conductor no logró completar el recorrido previsto y el vehículo se desvió de su trayectoria hasta colisionar contra el techo lateral del inmueble, lo que provocó la rotura de vidrios y daños visibles en la estructura.

Daños materiales y alarma entre los vecinos

El fuerte estruendo alertó a los residentes de la zona, que salieron de inmediato a la calle para constatar qué había sucedido, según informó Reporte 100.7. Parte de las aberturas resultó dañada y quedaron esparcidos restos de vidrio y mampostería sobre la vereda.

Colectivo dañado y la casa contra la que chocó. Foto: Reporte 100.7.

A pesar de la magnitud del impacto, no hubo personas heridas. Los ocupantes de la vivienda se encontraban en buen estado de salud y no requirieron asistencia médica, lo que llevó alivio tras los primeros momentos de tensión.

Tras el incidente, se dio aviso a las autoridades correspondientes para ordenar la circulación y evaluar los daños ocasionados. Se aguardaba información oficial para determinar con precisión cómo se produjo la maniobra que derivó en el choque y si existió alguna falla mecánica o error humano.