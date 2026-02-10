El Paraná Rowing Club invita a su Fiesta de la Playa frente al río

REDACCIÓN ELONCE
La edición 2026 de la Fiesta de la Playa promete una noche única junto al río, con música, Dj's y un ambiente descontracturado para disfrutar de una noche de verano en el Rowing Club. Viviana Aguilar brindó detalles a Eloce.
Este domingo 15 de febrero, el Paraná Rowing Club organiza la esperada edición 2026 de su tradicional Fiesta de la Playa, un evento que ha sido un éxito en sus ediciones anteriores. A partir de las 23, la fiesta promete una noche inolvidable en la playa del club, donde los asistentes podrán disfrutar de un ambiente descontracturado, con la vista del río como fondo. Viviana Aguilar, secretaria de la comisión directiva del club, brindó detalles a Elonce sobre lo que será esta nueva edición. "Es una fiesta en la playa, con la arena, el río y las estrellas. Este año, vamos a disfrutar de una noche única", expresó.
La propuesta está pensada para todos los públicos, tanto socios como no socios, quienes podrán adquirir su entrada por un precio “muy accesible” de $10.000. Las entradas pueden adquirirse a través de la app del club para los socios o en el sitio web del club para los no socios. La fiesta contará con Dj's en vivo, entre ellos César Miami, y la animación de la Batucada Adriana, que pondrá a todos a bailar. Además, habrá barras y una cantina con comidas, lo que garantizará que los asistentes pasen una noche completa de diversión y disfrute.
Una fiesta al aire libre
Lo que distingue a esta fiesta es su ubicación privilegiada junto al río, un detalle que da un toque único al evento. "El plus de estar al lado del río es incomparable. El paisaje, el aire libre y la posibilidad de bailar en la arena hacen de esta fiesta una experiencia especial", destacó Aguilar. Los organizadores también mencionaron que el evento está dirigido a un público adulto, principalmente mayores de 30 años, pero es abierto a todo el público, incluidos los santafesinos y turistas de la región.
La entrada también tiene un fin solidario, ya que un porcentaje de las ventas se destinará a las subcomisiones deportivas del club. "La entrada tiene un valor muy conveniente, y los fondos recaudados se dirigirán a las distintas subcomisiones deportivas, lo que nos ayuda a seguir desarrollando actividades y mejorando nuestras instalaciones. Cada comprador elegirá a qué deporte quiere beneficiar", comentó Aguilar. La fiesta, que ya se ha convertido en una tradición, busca no solo ofrecer diversión, sino también colaborar con el crecimiento del club y sus deportes.
El éxito de la propuesta y los planes para el futuro del club
La Fiesta de la Playa es solo una de las actividades que el Paraná Rowing Club ha organizado durante esta temporada de verano. Aguilar explicó que desde diciembre, el club viene trabajando en una agenda de actividades que también incluye eventos para todas las estaciones del año. "Este año hemos tenido muy buena repercusión con las actividades de aguas abiertas y deportes acuáticos, lo que ha llenado el club de colores y energía", afirmó. El club sigue expandiendo su oferta deportiva y recreativa, abriendo sus puertas tanto a socios como a no socios para disfrutar del río y sus deportes.
A lo largo de todo el año, el club tiene planeado continuar con una agenda de actividades que no solo incluirá eventos sociales como la Fiesta de la Playa, sino también competiciones deportivas y eventos de integración. Las subcomisiones deportivas, como la de canotaje, que han crecido enormemente, continúan siendo beneficiadas por estos eventos, lo que demuestra el compromiso del club con el deporte y la comunidad. La referente finalizó: "El objetivo es seguir sumando propuestas, involucrar a la comunidad y seguir haciendo de este un lugar donde todos puedan disfrutar del río y el aire libre".