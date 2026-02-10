Medico se distrajo con el celular durante una cirugía y le causó la muerte a un nene

El anestesiólogo Javier Atencio Krause fue condenado por la muerte de Valentín Mercado Toledo, ocurrida en un sanatorio de General Roca, Río Negro. El nene sufrió una lesión cerebral irreversible tras quedar varios minutos sin oxígeno durante la cirugía.
El anestesiólogo Javier Atencio Krause fue declarado penalmente responsable por la muerte de Valentín Mercado Toledo, el nene de 4 años que sufrió una lesión cerebral irreversible durante una cirugía en el Sanatorio Juan XXIII. El hecho ocurrió el 11 de julio de 2024, cuando el niño ingresó al quirófano para una operación por una hernia diafragmática que había sido presentada a la familia como de baja complejidad.
Según se acreditó en el juicio, durante la intervención Valentín permaneció varios minutos sin una correcta oxigenación, lo que derivó en una encefalopatía hipóxico-isquémica. Una semana después, los médicos confirmaron el diagnóstico de muerte cerebral y la familia autorizó la desconexión.
El fallo fue dictado por el juez Emilio Stadler, quien consideró a Atencio Krause responsable del delito de homicidio culposo. No obstante, el monto de la condena aún no fue informado y será dado a conocer este martes, en el marco de la audiencia de cesura.
La acusación
De acuerdo con la investigación, el anestesiólogo se distrajo utilizando su teléfono celular durante la cirugía y no advirtió una obstrucción del tubo endotraqueal. Esa omisión provocó que el niño permaneciera al menos diez minutos sin registros de presión arterial ni de pulsioximetría, una situación crítica que generó hipoxia y daño cerebral irreversible.
Durante el debate oral se comprobó además que el profesional abandonó momentáneamente el quirófano para buscar el cargador del celular, mientras el paciente permanecía sin el monitoreo anestésico continuo que exige el protocolo médico.
El fiscal Gastón Britos Rubiolo sostuvo que el acusado actuó con “impericia y negligencia” y remarcó que omitió cumplir con su obligación de vigilar de manera permanente los signos vitales del niño. Por ese motivo, solicitó una pena de tres años de prisión condicional y diez años de inhabilitación para ejercer la medicina.
Los abogados querellantes Miguel Ángel Zeballos Díaz y Agustín Aguilar adhirieron al pedido del Ministerio Público Fiscal. En tanto, la defensa del anestesiólogo solicitó la aplicación del mínimo de la pena y que la inhabilitación se limite a la atención pediátrica.
La espera de la familia
Mientras la cirugía se extendía más de lo previsto, los padres de Valentín, Ariana Toledo y Daniel Mercado, aguardaban en el sanatorio sin conocer la gravedad de lo ocurrido en el quirófano. Tras la intervención, el niño fue trasladado a terapia intensiva y permaneció conectado a soporte vital durante varios días.
Según se expuso en el juicio, la familia atravesó una semana de incertidumbre, con información médica confusa y pronósticos cambiantes. Finalmente, los profesionales confirmaron que no existían posibilidades de recuperación y se avanzó con la desconexión, dio a conocer Clarín,
Tras el fallecimiento, los padres realizaron la denuncia penal y se inició la investigación judicial que culminó con la declaración de culpabilidad del anestesiólogo.