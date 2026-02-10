Una mujer estuvo secuestrada y maniatada: logró escapar por sus propios medios

Una mujer logró escapar tras permanecer secuestrada y maniatada por un hombre que luego atacó con un cuchillo, hirió a dos personas y amenazó con incendiar una vivienda. El violento episodio ocurrió en Yuquerí Chico, Concordia.
Un grave episodio de violencia se registró en la zona de Yuquerí Chico, en jurisdicción de Estancia Grande, departamento Concordia. Una mujer denunció haber estado secuestrada, privada ilegítimamente de su libertad, durante varias horas y logró escapar por sus propios medios.
Según se informó, personal policial de la Comisaría Colonia Yeruá tomó intervención luego de que la víctima lograra huir del lugar donde permanecía cautiva desde el sábado alrededor de las 22. Durante ese período, habría estado atada, sin posibilidad de salir, y recibió únicamente agua por parte del agresor.
La mujer relató además que durante el cautiverio fue golpeada de manera reiterada, lo que motivó una rápida intervención policial una vez que consiguió refugiarse en una vivienda vecina.
Ataque y amenazas
Al advertir la fuga, el agresor salió del lugar portando un arma blanca, con la cual lesionó a dos personas que se encontraban en la vivienda a la que la mujer había acudido en busca de ayuda. En ese contexto, también roció el domicilio con combustible y profirió amenazas de prender fuego el lugar y quitarse la vida. La situación generó momentos de extrema tensión, por lo que se solicitó apoyo de varios móviles policiales para contener el violento episodio.
Intervención policial
En el lugar trabajaron los móviles N.º 396 de la Comisaría Frigorífico, N.º 355 de la Comisaría Colonia Yeruá y N.º 1343 de Calabacilla. Durante el procedimiento, el masculino amenazó al personal policial con el cuchillo y reiteró sus intenciones de atentar contra su propia vida.
Ante el riesgo inminente para las personas presentes y para los efectivos, se utilizó la fuerza necesaria para lograr su reducción y evitar consecuencias mayores.
Aprehensión y medidas judiciales
Por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Espinosa, se ordenó la aprehensión del agresor y el secuestro del arma blanca utilizada durante el ataque. El hombre quedó a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.
En tanto, la mujer fue asistida y contenida tras el violento episodio, y se evaluaban las lesiones sufridas tanto por ella como por las otras dos personas heridas durante el ataque