Bajada Grande: hubo disparos contra una vivienda y un hombre herido de bala

La violencia volvió a sacudir al barrio Bajada Grande durante la noche de este lunes, cuando se registraron múltiples disparos de arma de fuego contra el frente de una vivienda. El episodio provocó escenas de pánico entre los vecinos, que alertaron de inmediato a las fuerzas de seguridad tras escuchar las detonaciones.

El ataque se produjo en la intersección de Pasaje Público y Berny, una zona residencial donde varias personas se encontraban en sus domicilios al momento del hecho. Según se pudo reconstruir, varios disparos impactaron directamente contra la fachada de la casa, evidenciando la gravedad del ataque armado.

Como consecuencia de la agresión, un hombre resultó herido de bala y debió recibir asistencia médica. La víctima sufrió una lesión en el hombro, lo que motivó su traslado inmediato para ser atendido, mientras personal policial preservaba la escena y comenzaba con las primeras tareas investigativas.

El estado de salud del herido y la intervención policial

Desde la fuerza de seguridad brindaron precisiones sobre el estado de salud del hombre lesionado. “El herido se encontraría fuera de peligro, fue en el hombro derecho. Ya esta dado de alta del hospital San Martín”, informaron fuentes policiales a Elonce. La rápida atención médica fue clave para evitar complicaciones mayores.

Foto: Archivo Elonce.

Tras el ataque, efectivos policiales desplegaron un operativo en el barrio Bajada Grande para relevar testimonios y recabar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido. Vecinos del lugar manifestaron su preocupación por la reiteración de hechos violentos y el temor que generan este tipo de episodios nocturnos.

Por el momento, las autoridades confirmaron que no hay personas detenidas en relación con el ataque. Sin embargo, la investigación continúa abierta y no se descarta que en las próximas horas puedan surgir novedades a partir del análisis de pruebas y declaraciones.

Un conflicto previo como posible detonante

De acuerdo a los primeros indicios recabados por la Policía, el ataque estaría vinculado a un conflicto previo entre las partes involucradas. Fuentes policiales señalaron que la gresca se habría originado por problemas de vieja data, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas o enfrentamiento personal.

Asimismo, se indicó que el arma utilizada sería de bajo calibre, lo que coincide con el tipo de lesión sufrida por la víctima. Los peritos trabajan para determinar la cantidad exacta de disparos efectuados y si existen vainas servidas u otros elementos balísticos en el lugar del hecho.