Allanamientos tras robo en Concordia: incautaron más de 1.000 dólares, cocaína e identificaron menores

Una serie de allanamientos en el barrio Pampa Soler, de Concordia, se llevaron adelante en el marco de una investigación iniciada por personal de la Comisaría Sexta, a raíz de un hecho delictivo ocurrido el pasado 30 de enero en la zona de La Bianca.

Se inició luego de la denuncia de un robo en una vivienda, donde, según se informó, varios menores ingresaron al domicilio a través de un ventiluz y sustrajeron una suma de dinero en dólares.

Secuestros de dinero, droga y vehículos

Durante los procedimientos, se procedió al secuestro de U$S 1.100, la suma de $46.000 en efectivo y una moto Gillera 110 cc que habría sido adquirida recientemente con parte del dinero sustraído.

Además, se incautaron teléfonos celulares y 35 envoltorios conteniendo cocaína y se constató la presencia de dos plantas de cannabis sativa.

Menores identificados

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por el personal policial, se logró identificar a los presuntos autores del ilícito, así como también establecer los domicilios vinculados a los mismos.

Como resultadO, se identificó a tres menores de edad que se encontraban en los domicilios allanados. Fueron entregados a sus progenitores.