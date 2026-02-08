 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento Tala

Se incendió por completo una camioneta en la Ruta Provincial 6 en cercanías a Maciá

El foco ígneo en el vehículo se registró cerca de las 19:00 de este domingo a la altura del kilómetro 177. El propietario del rodado, oriundo de la provincia de Buenos Aires, resultó ileso. Intervinieron bomberos de Tala y Maciá.

8 de Febrero de 2026
Un conductor de 34 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, sufrió la pérdida total de su camioneta este domingo por la tarde luego de que el vehículo se incendiara mientras circulaba por la ruta provincial 6, en el departamento Tala.

 

El hecho fue denunciado alrededor de las 19 horas, lo que motivó la intervención de personal policial del puesto caminero de Tala y de Bomberos Voluntarios de Maciá, quienes trabajaron en el lugar del siniestro, a la altura del kilómetro 177.

Cómo ocurrió el incidente

 

Según informó el propio conductor a la Policía, se desplazaba en una Volkswagen Amarok con destino a Buenos Aires cuando, de manera imprevista, comenzó un incendio en el sector del motor que rápidamente se propagó al resto del vehículo.

 

El hombre logró descender de la camioneta e intentó sofocar las llamas con un matafuegos, pero no pudo controlar el fuego. Si bien los bomberos y efectivos policiales arribaron a los pocos minutos, el incendio ya había afectado por completo a la camioneta, provocando daños totales.

 

Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones y no fue necesaria su asistencia médica.

Incendio de camioneta Ruta 6
