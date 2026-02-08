Incautaron 200 kilos de marihuana en Misiones

Incautaron marihuana. En el marco del “Plan Guaçurarí”, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina realizaron un operativo en Misiones.

El procedimiento se desarrolló en la ciudad de Bernardo de Irigoyen, durante tareas de control y recorridas preventivas por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Puerto Iguazú y de la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas.

Gracias al uso de drones, los efectivos detectaron movimientos sospechosos en un camino de tierra que conduce hacia la frontera con Brasil, en un sector de densa vegetación.

Sospechosos se dieron a la fuga

Al aproximarse de manera “sigilosa”, los sospechosos detectaron la presencia policial y “se internaron en la tupida selva, perdiéndose de vista”. Se dio intervención a la Fiscalía Federal de Iguazú, a cargo del Dr. Marcelo José Bernachea.

Tras establecer un perímetro de seguridad y realizar un rastrillaje, los agentes encontraron 250 ladrillos envueltos en nylon, ocultos entre la maleza.

Con la debida autorización judicial, se inspeccionaron los paquetes y se constató que contenían un total de 200 kilos de marihuana, que fueron incautados por la Policía Federal.

Droga a disposición de la Justicia Federal

La sustancia quedó a disposición del Juzgado Federal de Iguazú, a cargo del Dr. Marcelo Cardozo, quien continúa con la investigación y trabaja en el esclarecimiento del hecho.