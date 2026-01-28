Golpe al narcomenudeo en Rosario: cuatro detenidos y 11 allanamientos tras una investigación federal

La ciudad de Rosario volvió a ser escenario de un operativo antidrogas de gran escala. En el marco del Plan Bandera, la Policía Federal Argentina desbarató una organización dedicada al narcomenudeo que operaba en distintos barrios, tras una investigación que se extendió durante varias semanas y que culminó con múltiples allanamientos y cuatro personas detenidas.

El procedimiento fue coordinado por el Departamento Federal de Investigaciones y se desarrolló con intervención de la Justicia provincial. La causa se había iniciado en diciembre, cuando autoridades judiciales encomendaron tareas de inteligencia criminal en zonas donde se registraban reiterados hechos de violencia vinculados a disputas territoriales por la venta de estupefacientes.

Investigación en barrios conflictivos

Las pesquisas se concentraron especialmente en el barrio Godoy y alrededores, un sector de Rosario atravesado por enfrentamientos entre diferentes grupos delictivos. En ese contexto, los investigadores también siguieron pistas relacionadas con un ataque armado ocurrido en enero, cuando dos personas en moto realizaron múltiples disparos y dejaron heridos.

A partir del trabajo de campo, vigilancia y análisis de movimientos, los agentes identificaron al menos 11 domicilios presuntamente utilizados como puntos de venta de drogas y logística de la organización.

Detenidos por la Policía Federal. Foto: PFA.

Con esos elementos, el Ministerio Público de la Acusación ordenó allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas sobre Boulevard 27 de Febrero, Brasil, Tupac Amaru y Carlos Uriarte.

Detenciones y secuestros

Como resultado de los operativos, en distintos puntos de Rosario fueron detenidos tres hombres y una mujer, todos mayores de edad. Además, se incautó un revólver calibre .38, municiones, 26 teléfonos celulares, más de 429 mil pesos en efectivo, una cámara de vigilancia y un sistema de grabación digital utilizado para monitorear movimientos en la zona.

Los dispositivos electrónicos serán sometidos a pericias para determinar contactos, comunicaciones y posibles vínculos con otras estructuras delictivas.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley Nacional de Drogas, mientras la investigación continúa para establecer el alcance total de la red.