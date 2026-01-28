Boqueteros robaron millones de pesos y miles dólares de una cadena de maxikioscos

Delincuentes realizaron un boquete en una pared para ingresar a un depósito y llegar hasta las oficinas administrativas. Se llevaron unos 20 millones de pesos, alrededor de dos mil dólares y una computadora. El hecho es investigado y no hay detenidos.
Un robo millonario fue descubierto en las últimas horas en las oficinas administrativas de una empresa propietaria de una cadena de maxikioscos, ubicadas sobre avenida Libertad al 6300, en la ciudad de Corrientes. Delincuentes ingresaron al predio tras realizar un boquete en una pared y se llevaron una importante suma de dinero en pesos y dólares.
Según se informó, los ladrones lograron acceder a un sector de depósito luego de romper una pared interna y desde allí se desplazaron hacia las oficinas administrativas, donde se encontraba el dinero. El monto sustraído ascendería a unos 20 millones de pesos y aproximadamente dos mil dólares, además de una computadora, publicó Diario Época.
El hecho ocurrió hace algunos días, pero fue descubierto al menos 24 horas después, ya que el robo se produjo durante un fin de semana, cuando las instalaciones permanecían cerradas. Al regresar, los responsables del lugar advirtieron la faltante y dieron aviso a la Policía.
De acuerdo a la información recabada, el golpe habría sido cuidadosamente planificado. En el predio no contaban con sistema de cámaras de seguridad ni con vigilancia privada, y trascendió que las alarmas no se habrían activado, presumiéndose que podrían haber estado deshabilitadas.
Los investigadores estiman que los delincuentes ingresaron al terreno desde la parte posterior, con salida hacia la Ruta Nacional 12. Una vez dentro del predio, realizaron un boquete de pequeñas dimensiones en una pared, por el cual lograron pasar hacia un tinglado utilizado como centro de distribución. Desde allí caminaron hacia el frente del inmueble, sobre avenida Libertad, en inmediaciones de la zona conocida como “El Águila”.
Tras concretar el robo, los delincuentes habrían escapado por el mismo lugar por el que ingresaron, sin ser advertidos. Hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos identificados.
La Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas tomó intervención en el caso y dispuso una serie de medidas investigativas, con la colaboración de distintas áreas especializadas de la Policía provincial. Sin embargo, pese a la búsqueda de registros fílmicos en la zona, no se logró obtener material que permita determinar con precisión el día ni el horario exacto en el que se produjo el ilícito.