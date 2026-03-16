Rotary Club Paraná celebrará 22 años y anticipó campaña para neonatología del San Roque

REDACCIÓN ELONCE
Rotary Club Paraná celebra su 22° aniversario este sábado 21 de marzo en CIRSE, con cena, show y actividades abiertas a toda la comunidad.
Rotary Club Paraná celebra 22 años este sábado 21 de marzo en la sede de CIRSE con cena, show y actividades abiertas a toda la comunidad. Sandra Leiva, presidenta del Rotary Club de Paraná Plaza, explicó a Elonce: “"A las 21 contaremos con los socios y amigos. Quienes deseen sumarse desde la comunidad, por supuesto, pueden comunicarse con nosotros y serán bienvenidos”.
Leiva agregó que la institución realiza acciones de servicio para escuelas, barrios y la cárcel de mujeres: “Siempre estamos en donde la comunidad lo necesite. Este va a ser un encuentro de camaradería, pero también van a definir las acciones para el 2026”.
El evento contará además con una campaña solidaria para el Hospital de Niños San Roque. “La campaña es para comprar un láser para neonatología. Estamos trabajando para FUNDNEO, Fundación Neonatológica. También la semana que viene haremos un té solidario con fines benéficos”, precisó la presidenta.
Cena, show y actividades para todos
Luciano Cozza, secretario del Rotary Club Paraná, agregó detalles de la celebración: “Es una cena dirigida a toda la comunidad en celebración del aniversario de este club. Muchas veces acompañan hijos o familiares de socios que quizás ya no están, y eso también es muy emotivo”.
Cosa destacó que se reconocerá a distintas personalidades y entidades: “Distintas entidades, organizaciones de servicios o asociaciones intermedias que participan, también van a estar invitadas y siempre se les hace un reconocimiento. Son eventos muy emotivos, dirigidos a agradecerle a la comunidad por el apoyo que nos brindan”.
El festejo incluirá cena, show y DJ, con actividades pensadas para diferentes edades. “Este evento está dirigido a distintos gustos y a un rango etario amplio”, aclaró Cozza.
Entradas e información para participar
Quienes quieran asistir pueden comunicarse por las redes sociales del club, correo electrónico o al teléfono 343-4283531 para tramitar las entradas.