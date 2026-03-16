Renovaron alerta amarilla para Entre Ríos y otras provincias: el detalle

La alerta por tormenta vuelve a poner en foco a gran parte del territorio argentino este martes, con diferentes niveles de advertencia emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Entre Ríos se encuentra bajo el nivel amarillo, lo que indica la posibilidad de tormentas de variada intensidad que podrían presentarse a lo largo de la jornada.

De acuerdo con el informe oficial, “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Estas condiciones podrían provocar lluvias intensas en cortos períodos y complicaciones momentáneas en zonas urbanas y rurales.

Foto: Archivo Elonce.

Además, el organismo detalló que los fenómenos estarán acompañados por “lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h”, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

Qué implica el alerta amarillo

Según el reporte meteorológico, la advertencia amarilla incluye a Entre Ríos y a varias provincias del centro y norte del país. Este nivel indica fenómenos que pueden tener capacidad de daño y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Foto: Archivo Elonce.

El SMN precisó además que “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual”. Estas lluvias podrían registrarse en períodos cortos, lo que aumenta el riesgo de anegamientos temporarios en algunas zonas.

Ante este escenario, especialistas recomiendan evitar circular por calles inundadas, asegurar objetos que puedan volarse por el viento y mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico durante toda la jornada.

Provincias bajo alerta naranja

En contraste con el nivel amarillo que rige para Entre Ríos, el mapa difundido por el organismo muestra sectores con alerta naranja, lo que implica fenómenos meteorológicos de mayor intensidad y potencialmente más peligrosos.

Este nivel afecta principalmente a la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis y parte de La Rioja. En estas áreas se esperan tormentas más severas, con mayores acumulados de lluvia y ráfagas de viento más intensas.