“Uno debe tomar decisiones fuertes en cuestión de muy poco tiempo”, afirmó policía que le salvó la vida a una beba

Policía salvó la vida de una beba de cinco meses durante la madrugada en la ciudad de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos, luego de una rápida intervención policial que incluyó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en pleno traslado al hospital. La pequeña fue asistida por efectivos que patrullaban la zona cuando un padre desesperado salió a pedir ayuda.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 o 5 de la mañana, cuando personal policial realizaba una recorrida preventiva por barrios periféricos de la ciudad. En ese momento, un hombre se acercó corriendo hacia el móvil policial solicitando asistencia urgente porque su hija se encontraba desvanecida.

El sargento Maximiliano Leguiza, uno de los efectivos que intervino en el operativo, relató cómo comenzó la situación de emergencia. “Nosotros estábamos realizando una recorrida jurisdiccional por unos barrios periféricos de Santa Elena, que solemos recorrer y vemos a un señor que venía corriendo desesperado a los gritos, pidiendo ayuda”.

Una intervención rápida en medio de la desesperación

Tras el pedido desesperado del padre, los policías se dirigieron rápidamente hacia la vivienda ubicada a pocos metros del lugar donde se encontraban patrullando. Allí el hombre salió de la casa con su hija en brazos, visiblemente inconsciente.

Según contó el propio Leguiza, el estado de la bebé era crítico al momento de recibirla. “Él entra para la casa y sale con su bebé en brazos, ya desvanecida y ahí se toma la decisión de transportarla en el móvil hasta el hospital”.

Foto: Elonce.

Durante el traslado hacia el centro pediátrico de Santa Elena, el policía comenzó a evaluar los signos vitales de la pequeña y advirtió que su respiración era extremadamente débil. “La bebé ya casi no respiraba, tenía una respiración muy débil”.

Maniobras de RCP que resultaron decisivas

Frente a la gravedad de la situación, el sargento decidió iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar dentro del patrullero mientras se dirigían al hospital. La intervención fue inmediata y, según explicó, se trató de una reacción basada en su entrenamiento.

“Yo veo que la bebé no respiraba, observo que no respira, le trato de escuchar su respiración, ya no era muy débil, tenía un pulso muy bajo y entonces comienzo a realizarle RCP”, relató.

El policía también destacó que en este tipo de situaciones es fundamental actuar con rapidez y mantener la calma pese a la tensión del momento. “Uno debe tomar decisiones fuertes en cuestión de muy poco tiempo”, explicó.

Afortunadamente, durante el traslado la bebé comenzó a reaccionar, lo que trajo alivio tanto a los padres como a los efectivos que la asistían. “Cuando la beba llora es ahí donde ellos se tranquilizan más, los invade la emoción”, recordó.

La importancia de la capacitación en primeros auxilios

Una vez que el patrullero llegó al hospital materno infantil, el personal médico tomó intervención inmediata y estabilizó a la menor. Tras algunos minutos de espera, los profesionales confirmaron que la bebé se encontraba fuera de peligro.

El propio Leguiza contó que la noticia generó un profundo alivio para todos los presentes. “Esperamos el tiempo hasta que sale el médico y nos avisa que estaba bien, estaba estable”.

El efectivo también destacó el rol de la formación en primeros auxilios dentro de la fuerza policial. “Anualmente solemos tener una capacitación de RCP y primeros auxilios”, explicó, al tiempo que señaló que estos conocimientos resultan claves para actuar en emergencias.

Finalmente, el sargento dejó un mensaje para la comunidad sobre la importancia de aprender estas técnicas. “Es importante, es muy importante porque uno no sabe cuándo le va a tocar. Muchas veces una rápida intervención salva una vida”.