Extradición por narcotráfico: un argentino quedó a disposición de una Corte federal estadounidense

Un ciudadano argentino fue extraditado por autoridades mexicanas hacia Estados Unidos en el marco de un operativo internacional contra el narcotráfico que incluyó el traslado de decenas de personas investigadas por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes.

El procedimiento fue coordinado por la Fiscalía General de la República de México y se concretó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde donde partió el grupo de detenidos con destino a territorio estadounidense.

Requerido por la Justicia norteamericana

Entre los extraditados se encuentra Manuel Ignacio Correa, nacido en la ciudad rionegrina de General Roca, quien era identificado en el ambiente criminal con el alias El Argentino.

De acuerdo con la información oficial, el hombre está siendo requerido por una Corte Federal de Distrito de Estados Unidos, donde deberá enfrentar cargos por asociación delictiva y delitos contra la salud, tipificaciones que en ese país se vinculan con la organización y comercialización de sustancias prohibidas.

Argentino extraditado a Estados Unidos. Foto: Agencia NA.

Operativo conjunto

La entrega formó parte de una extradición múltiple que alcanzó a 37 personas señaladas como integrantes o colaboradores de distintas estructuras criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Las autoridades mexicanas indicaron que los acusados deberán responder ante tribunales federales por su presunta participación en redes que operaban a gran escala en la distribución de estupefacientes.

Investigación transnacional

El traslado se enmarca en acuerdos de cooperación judicial entre México y Estados Unidos, orientados a reforzar las investigaciones y el juzgamiento de delitos federales complejos.

Con la extradición ya concretada, el ciudadano argentino quedará a disposición de la Justicia norteamericana, que avanzará con el proceso penal correspondiente.