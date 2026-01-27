Operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria terminó con detenidos, droga y un arma

La Policía de Seguridad Aeroportuaria llevó adelante un operativo antidrogas en la localidad bonaerense de Ezeiza que terminó con varias detenciones y el secuestro de estupefacientes, plantas de cannabis, un arma de fuego y distintos elementos utilizados para la comercialización.

El procedimiento se dio en el marco del Operativo Dinámico Territorial que la fuerza despliega de manera habitual para reforzar tareas de prevención y seguridad en la zona.

Interceptados durante un patrullaje

Según se informó oficialmente, los efectivos realizaban recorridas preventivas cuando advirtieron la presencia de dos hombres que circulaban en motocicleta. Al notar el móvil policial, los individuos intentaron escapar, aunque fueron interceptados a pocos metros.

Durante la requisa, los agentes constataron que uno de ellos llevaba cigarrillos de cannabis, por lo que ambos fueron trasladados a una dependencia para labrar las actuaciones correspondientes.

Detenidos en Ezeiza. Foto: PSA.

Allanamiento y secuestros

Con intervención de la judicatura, se ordenó un allanamiento en el domicilio del que habrían salido los sospechosos. Allí se profundizó la investigación y se concretaron nuevas detenciones.

Como resultado del procedimiento, se incautaron 2.696 gramos de cannabis, 18 plantas, una balanza de precisión, recortes de bolsas, teléfonos celulares y una pistola calibre 9 milímetros con municiones.

Además, quedaron aprehendidos los dos moradores del inmueble, entre ellos un integrante de una fuerza de seguridad y un empleado de una empresa privada.

Intervención judicial

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 descentralizada de Ezeiza, que continúa con la investigación por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Desde la fuerza indicaron que los controles territoriales continuarán con el objetivo de detectar puntos de venta y reducir el narcomenudeo en el distrito.