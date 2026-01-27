Allanamientos en La Paz por amenazas agravadas: secuestraron un arma casera y prendas de interés

Un operativo policial se llevó adelante este martes en La Paz en el marco de una investigación por amenazas agravadas, con intervención de distintas áreas de la Jefatura Departamental. La diligencia fue ordenada por el Juzgado de Garantías en turno e incluyó allanamiento, registro domiciliario, requisa personal, constatación y secuestro de elementos vinculados a la causa.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Minoridad y Violencia Familiar, con colaboración de efectivos de Guardia Especial y de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal. Las tareas se desarrollaron en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Pueyrredón y Obligado.

Elementos secuestrados durante la requisa

Según se informó oficialmente, el resultado del allanamiento fue positivo. En el lugar se incautó un objeto de fabricación casera, compatible con un arma de fuego, compuesto por un caño metálico con empuñadura de madera y encintado.

Además, los uniformados realizaron la constatación y el registro fotográfico de distintas prendas de vestir consideradas de interés para la investigación, entre ellas buzos con capucha, una visera y calzado. Todo el material quedó debidamente documentado en actas.

Allanamientos en La Paz. Foto: Departamental La Paz.

Durante la inspección también se advirtió la presencia de plantas de cannabis sativa, situación que fue asentada en el expediente correspondiente.

Investigación en curso

De acuerdo a lo indicado por fuentes policiales, el procedimiento está vinculado con actuaciones iniciadas días atrás por un hecho de amenazas calificadas. En el domicilio se notificó a un familiar del principal involucrado, mientras la causa continúa bajo la órbita judicial para determinar responsabilidades.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que evaluará los próximos pasos de la investigación.