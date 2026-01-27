Murió el cazador que había sido baleado en el Parque Nacional Iguazú

Un hombre de 30 años falleció tras más de dos semanas internado luego de recibir un disparo en el abdomen. La causa pasó a investigarse como presunto homicidio y hay un detenido.
Luego de permanecer más de dos semanas internado en grave estado de salud, falleció Héctor Joel Neis, un hombre de 30 años que había sido baleado el pasado 7 de enero en un sector del Parque Nacional Iguazú. El deceso se produjo en el hospital Samic de Eldorado, donde permanecía bajo cuidados intensivos desde su ingreso.
De acuerdo a lo confirmado por fuentes judiciales, la muerte fue comunicada al Juzgado de Instrucción N°3 de Puerto Iguazú, a cargo del juez Martín Brites, que hasta el momento investigaba el hecho como lesiones graves por el uso de arma de fuego. Tras el fallecimiento de Neis, la causa fue recaratulada como presunto homicidio, publicó Misiones online.
El hecho ocurrió en el marco de una presunta situación de caza ilegal dentro del parque nacional. Según los datos que forman parte del expediente, Neis habría mantenido una fuerte discusión con otro hombre, identificado como Hilario G., de 61 años, también oriundo de la localidad de Comandante Andresito.
De acuerdo a la reconstrucción del caso, Neis llegó malherido durante la madrugada del 7 de enero a una chacra de Andresito, donde relató a vecinos que había recibido un disparo en el abdomen tras un enfrentamiento con otro cazador dentro del área protegida. En ese momento, aportó datos precisos sobre la identidad de quien lo habría atacado.
En primera instancia, el herido fue trasladado al hospital local y, debido a la gravedad de su cuadro, derivado posteriormente al Samic de Eldorado. A pesar de las intervenciones médicas y de permanecer internado durante más de dos semanas, finalmente falleció.
A partir del testimonio brindado por la víctima antes de morir, la Policía de Misiones realizó distintos operativos en la zona y logró detener al principal sospechoso, Hilario G., de 61 años. En el procedimiento también fue demorado un joven de 23 años, quien posteriormente recuperó la libertad por falta de pruebas en su contra.
El arresto del imputado se concretó en un operativo llevado adelante por la División Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales en el paraje Cabure-Í, a pocos metros de la ruta nacional 101. Hasta el momento, no se logró secuestrar el arma que habría sido utilizada en el ataque.
Los restos de Héctor Joel Neis fueron velados en la iglesia Asamblea Misión Esperanza del barrio 20 de Junio de Comandante Andresito y luego sepultados en el cementerio local, con la presencia de familiares y amigos.
La investigación continúa con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar el motivo de la discusión. En ese sentido, se espera que en las próximas horas el único detenido sea indagado, instancia que será clave para el avance de la causa.