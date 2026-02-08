TN Apat en Paraná: Domenech ganó la final de la Clase 3 y destacó el triunfo

Alfonso Domenech y el Volkswagen Vento del Saturni Racing ganaron la final de la Clase 3 del TN APAT en Paraná, escenario de la primera fecha de la temporada 2026. José Manuel Urcera y Facundo Chapur completaron el podio.

En el comienzo, Chapur, Mauricio Lambiris y Urcera batallaron por la punta y fue el cordobés quien saltó a la vanguardia. Mientras tanto, Domenech, Jorge Barrio y Jonatan Castellano viajaban atrás del lote de vanguardia. Sin embargo, Chapur cometió un error y perdió la punta, mientras que Urcera también se retrasó.

La competencia continuaba y Julián Santero se rozaba con Sebastián Gómez, mientras Agustín Canapino debió desertar por un problema en la dirección. Uno de los golpes de escena fue la deserción de Lambiris tras un duro golpe contra el paredón del último curvón, lo que provocó la salida del Auto de Seguridad.

Relanzamiento y maniobras decisivas

El relanzamiento se dio en el octavo giro y Domenech contuvo el intento de Urcera, mientras Castellano y Chapur eran el grupo perseguidor. Santero abandonó por temperatura y Lucas Tedeschi sufrió la rotura del motor de su auto.

Superada la mitad de la prueba, Chapur superó a Castellano para ser tercero y Urcera ejecutó una maniobra precisa para relegar a Domenech, escapándose rápidamente del oriundo de Pergamino. Sin embargo, Domenech se recuperó y volvió a la punta, mientras Chapur del Larrauri Racing se acercaba a los líderes.

Sobre el cierre, Jerónimo Teti y Ever Franetovich protagonizaron un roce que complicó al piloto de Venado Tuerto. Con una pequeña luz, Domenech se impuso en el final, seguido por Urcera y Chapur, mientras que Castellano, Gómez, Thiago Martínez, Lucas Vicino, Joel Gassmann, Fabián Yannantuoni y Nicolás Moscardini completaron los primeros puestos.

La voz del vencedor

El gran protagonista de la definición de la Clase 3 del TN APAT en Paraná fue, sin discusión, Domenech. El piloto de Pergamino se quedó con la victoria en un escenario que le sienta bien, ya que también había logrado subir a lo más alto del podio en la última visita de la categoría durante la temporada pasada.

En una final intensa, con varios nombres de peso peleando por la punta, Domenech supo resistir los constantes ataques. Si bien José Urcera logró superarlo momentáneamente, el pergaminense no se dio por vencido y, con una gran maniobra de sobrepaso sobre el piloto rionegrino, recuperó el liderazgo para encaminarse de manera definitiva hacia el triunfo.

Luego de la competencia, Domenech analizó su actuación en la final entrerriana y remarcó la importancia de este resultado. “La verdad que esta victoria es fundamental. En 2024 recién ganamos en la última fecha, en 2025 nos pasó algo similar a este año ganando acá en Paraná, pero bueno, esperemos que ahora podamos terminar mejor”, expresó.

La segunda fecha de la Clase 3 del TN APAT tendrá continuidad el 15 de marzo en el autódromo Oscar Cabalen de Villa Parque Santa Ana, prometiendo nuevas emociones.