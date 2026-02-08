Papá solicita ayuda para costear traslado urgente de su hijo que espera trasplante de corazón: “Estoy desesperado”

Una familia de la localidad de Las Masitas, en el departamento Diamante, pidió la colaboración de la comunidad para poder costear el traslado a Santa Fe de Julio Iván Galarraga, un joven de 24 años que espera definiciones clave en su tratamiento cardíaco.

Según relató su padre a Elonce, Javier Galarraga, el viernes fueron notificados de que deben presentarse este lunes en el Sanatorio MIT de Santa Fe para realizar estudios fundamentales que permitirán determinar si el joven es compatible y puede ingresar en la lista de espera para un trasplante de corazón.

“El viernes me avisaron que teníamos que estar en Santa Fe a las 13.45 y se me complica mucho el viaje. No me animo a ir en el auto porque tiene desperfectos; si se rompe, me quedo en la ruta”, expresó en diálogo con Elonce.

El hombre contó además que atraviesa una difícil situación económica. “Estoy desesperado, no sé qué hacer. Me quedé sin trabajo y solo hago alguna changuita acá en el barrio. No tengo el dinero para el traslado”, explicó.

La consulta en Santa Fe es de carácter urgente. “Es muy importante no faltar. Vamos a saber si es compatible para el trasplante de corazón y si vamos a entrar en la lista de espera. Ya se le hicieron los análisis de compatibilidad y la doctora me dijo que había buenas noticias”, agregó.

Están tratando de reunir el dinero suficiente. "Hicimos rifas, salimos a vender hoy, pero solo vendimos 7 números. Estoy complicadísimo", aseguró.

Ante este panorama, la familia solicita la solidaridad de la comunidad para poder concretar el viaje y no perder una instancia clave en el tratamiento del joven.

Los interesados en sumar un aporte solidario pueden comunicarse al 343 4718712.