TN en Paraná: Mauricio Lambiris debió abandonar la competencia

La final de la Clase 3 del TN APAT tuvo un arranque frenético en el autódromo de Paraná, pero la competencia debió ser neutralizada tras el fuerte golpe que protagonizó Mauricio Lambiris. El piloto uruguayo, que venía segundo y presionando a Alfonso Domenech por la punta, tocó el muro de la última curva del circuito al ingresar a la recta principal, impactando a alta velocidad y quedando a un costado de la pista.

Como consecuencia del violento choque, Lambiris debió abandonar por la rotura de su auto y evidenció muestras de dolor en la zona costal.

El TN abrió su calendario en Paraná

El Autódromo de Paraná fue el escenario del inicio de la temporada 2026 del TN APAT. Tras una intensa jornada sabatina marcada por las clasificaciones, este domingo la Clase 2 y la Clase 3 disputaron sus respectivas series, las cuales definieron la grilla de partida para la primera final del año.

En la divisional mayor, los protagonistas del fin de semana fueron Facundo Chapur, Lambiris y Alfonso Domenech. En la primera batería, el representante cordobés se impuso de punta a punta sin dejar margen para sus rivales. En tanto, la segunda serie tuvo como figura al piloto uruguayo, quien aprovechó un inconveniente de Agustín Canapino en la largada para adueñarse del liderazgo