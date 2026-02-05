El Turismo Nacional abrirá su calendario 2026 en Paraná: “Es muy especial correr en casa”, aseguró Exequiel Bastidas

REDACCIÓN ELONCE
El Turismo Nacional en Paraná dará inicio a la temporada 2026 este fin de semana y genera gran expectativa entre organizadores, pilotos y público, con el paranaense Exequiel Bastidas como uno de los grandes protagonistas.
El Turismo Nacional en Paraná será el encargado de levantar el telón de la temporada 2026 del automovilismo argentino, en un fin de semana que promete emociones fuertes, tribunas colmadas y un clima especial para los protagonistas locales. La ciudad vuelve a ser escenario de una competencia nacional de alto nivel, consolidando su lugar dentro del calendario deportivo.
Desde la organización, destacaron la importancia de comenzar el año en la capital entrerriana. Sergio Lifschitz, vicepresidente del Club de Volantes Entrerrianos (CVE), expresó su satisfacción por la convocatoria y el significado de esta fecha inaugural: “Estamos muy contentos con el público y con expectativa de un gran fin de semana. Es muy importante (tener) tanto la primera carrera, que es donde arrancan los pilotos y equipos nuevos”.
El dirigente subrayó además que abrir el campeonato genera un atractivo especial tanto para los fanáticos como para las estructuras deportivas, ya que marca el primer gran termómetro de la temporada y concentra la atención de todo el ambiente del Turismo Nacional.
Bastidas, protagonista en casa
Uno de los focos principales del Turismo Nacional en Paraná estará puesto en Exequiel Bastidas, piloto local que llega con confianza tras una jornada positiva de pruebas. “Ayer tuvimos una muy buena prueba con el auto en pista. Salió todo diez puntos y estamos confiados por el funcionamiento que tuvimos ayer de cara al fin de semana”, aseguró.
El paranaense detalló el trabajo realizado sobre el vehículo y los avances logrados: “Hicimos varios cambios y el auto fue mejorando y terminó funcionando diez puntos. Ya le dimos una vuelta en el Parque Urquiza. Estoy contento”.
Más allá de lo deportivo, Bastidas se mostró sorprendido por el acompañamiento de la gente en la previa del evento: “Hay muchísima gente, me asombró. Desde que salimos de la Shell hasta acá, hay mucha gente por todos lados. Está bueno que vivan la experiencia”.
Un circuito que invita a soñar
El piloto local también destacó su vínculo con el trazado paranaense, donde ha conseguido buenos resultados en el pasado. “Es un circuito que me gusta mucho y los resultados me han acompañado acá. Esperamos que no sea la excepción esta vez y que podamos disfrutarlo sobre todo. Es muy especial correr en casa y con toda mi gente”, remarcó.
El autódromo se prepara para recibir a miles de aficionados que llegarán desde distintos puntos de la región, generando un impacto deportivo y turístico significativo para la ciudad. El movimiento en hoteles, comercios y servicios acompaña la expectativa por el arranque del campeonato.
En cuanto a los objetivos para la temporada, Bastidas fue cauto pero ambicioso: “Uno se proyecta con la idea de pelear el campeonato, pero sabemos que es fecha a fecha. El puntapié inicial lo vamos a tener este fin de semana y ojalá sea de la mejor manera para poder tener un resto de campeonato excelente”.
Agustín Canapino, que viene de tener una triple corona en el 2025, busca ser referencia en la Clase 3 del Turismo Nacional: “Estoy contento de estar acá, de arrancar la temporada del TN. Para mí, será la primera temporada completa. Paraná siempre es un lugar fierrero increíble y salen grandes carreras. Quiero invitarlos a todos a que vengan a disfrutar del espectáculo del TN”.