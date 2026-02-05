Con tan solo 13 años: Miranda Lescano correrá la Maratón Paraná-Santa Fe

La Maratón Paraná-Santa Fe sumará este sábado un nombre poco habitual en la grilla de largada. Miranda Lescano, con solo 13 años, será parte de la tradicional travesía de aguas abiertas que une ambas capitales provinciales, en un desafío que exigirá resistencia física y fortaleza mental durante varias horas en el río.

La presencia de la nadadora paranaense no pasa inadvertida: por reglamento, la prueba está pensada para competidores mayores, por lo que su participación requirió una autorización especial presentada por su equipo y su familia. Con experiencia previa en distancias menores, ahora enfrentará el recorrido más extenso de su carrera.

Un salto de exigencia

Miranda entrena habitualmente en la playa del Rowing Club, donde alterna trabajos en pileta y río. En la antesala de la competencia contó que la preparación fue intensa y que las jornadas superan las cuatro horas de agua.

“Es muy duro, pero siento que tengo buena cabeza y lo puedo llevar adelante”, explicó antes de ingresar al entrenamiento. También reconoció que nunca había nadado tanto tiempo de manera continua: “He nadado dos o tres horas, pero cuatro nunca”.

La joven comenzó a nadar a los tres años y eligió las aguas abiertas porque, según describió, allí se siente “más libre”. Durante la semana combina seis días de actividad entre sesiones acuáticas y gimnasio.

Miranda Lescano y su entrenador.

La gestión para poder competir

Su entrenador, Luciano Sales Rubio, detalló que el proceso administrativo fue clave para que pudiera largar. Señaló que debieron presentar una nota formal y permisos certificados debido a la edad mínima establecida por la organización.

El profesor destacó además el carácter de la nadadora y su rendimiento en los entrenamientos prolongados. “No fue nada fácil que la acepten, pero demuestra ser muy fuerte en las tiradas largas. Es una nueva experiencia y tenemos buenas expectativas”, sostuvo.

También remarcó que Lescano ya ganó en dos oportunidades la prueba Villa Urquiza–Paraná dentro de la general femenina, antecedentes que respaldan su proyección en este tipo de recorridos.

Un desafío que mira al futuro

La Maratón Paraná-Santa Fe será su primera incursión en una distancia superior a las tres horas, lo que implica no solo desgaste físico sino también estrategia, alimentación y acompañamiento en el agua. Desde el equipo entienden esta participación como un paso formativo más que competitivo.

El objetivo inmediato es sumar experiencia en pruebas de fondo y, a mediano plazo, evaluar otras travesías del calendario regional. Para Miranda, el desafío es claro: disfrutar del río y medir hasta dónde puede llegar.