Boca no cierra el mercado de pases y Riquelme apunta a otro jugador de Estudiantes

Con el calendario apretado y varias bajas por lesión, Boca no da por cerrado el mercado de pases y mantiene abierta la posibilidad de sumar una incorporación más en los próximos días. La dirigencia que conduce Juan Román Riquelme inició contactos preliminares con Estudiantes de La Plata para consultar por la situación del colombiano Edwuin Cetré.

El interés surge a partir del cupo disponible por la lesión de Rodrigo Battaglia, lo que habilita al club a incorporar un refuerzo fuera de los plazos habituales. En ese contexto, el cuerpo técnico busca alternativas para el mediocampo ofensivo, una de las zonas que consideran prioritarias.

Un llamado exploratorio

Según informó TyC Sports, desde Boca realizaron un primer contacto informal para conocer el panorama del jugador. La consulta fue meramente exploratoria, sin oferta concreta, y apuntó a interiorizarse sobre su presente contractual y deportivo.

Cetré regresó recientemente a los entrenamientos con el plantel platense luego de que se frustrara su transferencia al Athletico Paranaense. La operación parecía encaminada, pero finalmente no prosperó tras diferencias entre las partes.

Edwuin Cetré estaría en los Planes de Boca.

Mientras tanto, el futbolista quedó nuevamente a disposición del entrenador del Pincha y su futuro continúa abierto.

Un antecedente que facilita el diálogo

El vínculo entre ambas instituciones no es nuevo. En este mismo mercado se concretó el pase de Santiago Ascacíbar al conjunto de La Ribera, una negociación que dejó una relación fluida entre las dirigencias. Ese antecedente podría facilitar eventuales conversaciones si el interés por el colombiano avanza hacia una oferta formal.

Desde Estudiantes evalúan distintas opciones: venderlo si aparece una propuesta que satisfaga al club o renegociar sus condiciones para retenerlo.

Contrarreloj por un refuerzo más

En el plano deportivo, el cuerpo técnico considera que necesita variantes ofensivas para afrontar el arranque de la temporada. Entre lesiones y ajustes tácticos, la idea es incorporar un futbolista que aporte desequilibrio y juego entre líneas.

Por eso, Boca acelera gestiones antes de que se cierre el plazo excepcional. Si las condiciones económicas lo permiten, el nombre de Cetré podría transformarse en una negociación concreta en los próximos días.

Con el mercado todavía abierto, la dirigencia mantiene la cautela, pero el objetivo es claro: sumar una pieza más para completar el plantel antes del inicio de la competencia oficial.