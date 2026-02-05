Impulsan una campaña solidaria para asistir a productores afectados por incendios en Chubut

REDACCIÓN ELONCE
La iniciativa busca recaudar fondos para comprar fardos y asistir a productores ganaderos de la zona de Cholila, duramente afectados por los incendios forestales. La colecta es organizada por una vecina radicada en Entre Ríos con vínculos familiares en la región.
Una campaña solidaria fue puesta en marcha para ayudar a productores ganaderos de la provincia de Chubut, especialmente de la zona de CholilaCholilla, Puerto Patriada y áreas cercanas al Parque Nacional Los Alerces, que resultaron gravemente afectadas por los incendios forestales que aún permanecen activos en algunos sectores.
La iniciativa es impulsada por Ana Luz Centurión, oriunda de Cholila y actualmente radicada en Bovril, quien explicó a Elonce que la situación en la región es "crítica y muy triste". “Muchos productores perdieron todos sus animales porque no llegaron a sacarlos del campo. Otros lograron salvar algunos, pero hoy no tienen dónde alimentarlos”, señaló.
Según relató, la actividad ganadera en la zona se basa en el sistema de veranada e invernada. Sin embargo, los incendios arrasaron con gran parte de los campos destinados a la veranada, lo que deja a los animales sin pasturas al menos hasta la próxima primavera. “Los animales no tienen qué comer y muchos productores no cuentan con recursos económicos para comprar forraje, que es indispensable para atravesar el invierno”, explicó.
Centurión indicó que la campaña apunta a la compra de fardos de pasto, ya que resultan más fáciles de distribuir en zonas rurales de difícil acceso, donde en muchos casos solo se puede llegar a caballo. Los fardos que se están gestionando provienen del Valle de Río Negro y tienen un costo aproximado de entre 5.000 y 5.500 pesos cada uno. También se evaluaron alternativas más cercanas a Cholila, aunque con un costo mayor.
El objetivo es reunir fondos suficientes para completar al menos dos camiones, cada uno con una capacidad estimada de entre 750 y 780 fardos. El costo del traslado de un camión completo ronda actualmente los 1,8 millones de pesos.
La logística de distribución en destino estará a cargo de equipos locales, entre ellos veterinarios y organizaciones que ya trabajan en la zona, con el objetivo de garantizar que la ayuda llegue a los productores más afectados. “La idea es que ningún productor se quede sin alimento para sus animales”, sostuvo la organizadora.
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencias al alias cholila.fardos, correspondiente a una cuenta del Banco Nación a nombre de Karen Luz Centurión. Además, la organizadora difunde informes diarios sobre el avance de la colecta y la transparencia del proceso a través de sus redes sociales.
La campaña continúa activa y busca canalizar la solidaridad hacia una de las regiones más golpeadas por los incendios forestales en el sur del país.