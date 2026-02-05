Lali agita la previa de la Fiesta del Mate: “Este sábado nos encontramos en Paraná”

La cantante Lali Espósito compartió imágenes de los ensayos previos a su presentación de este sábado en la Fiesta Nacional del Mate en Paraná, y que contará con una masiva convocatoria de público.

A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, la artista mostró parte de la preparación junto a su banda en una sala de ensayo y dejó un mensaje dirigido a todos sus seguidores. “Este sábado nos encontramos en Paraná”, escribió Lali mientras suena de fondo unos de sus hits: Lokura.

La presentación de la cantante será uno de los momentos centrales del evento, que se desarrollará en la Plaza de las Colectividades y reúne durante dos jornadas a destacados artistas nacionales, propuestas culturales, espacios gastronómicos y actividades vinculadas a la identidad local.

Desde la organización destacaron que la Fiesta Nacional del Mate se consolidó como uno de los encuentros más importantes del calendario cultural de la región, con acceso libre y gratuito, y una grilla que convoca a miles de personas de Paraná y de distintas localidades del país.

En la previa de su llegada a la capital entrerriana, Lali ya había invitado públicamente a sus fans a participar del evento, lo que incrementó la expectativa en torno a su show, previsto como cierre de la jornada del sábado.

La presentación de Lali en la capital entrerriana es el primer show del año que dará la artista.

Sus exigencias

Por otra parte, se conocieron los pedidos que formuló la cantante para su presentación en la Fiesta Nacional del Mate. Además trascendió que durante su visita a Paraná se hospedaría en el hotel Mayorazgo.

En la lista de requerimientos, figuran ocho camarines para unas 30 personas, con un menú pensado al detalle, mezcla de “fit” y antojos, y algunas condiciones que llaman la atención por lo específicas.

Según el documento, en el camarín principal (para 4 personas) no falta lo básico —heladera, mesa de catering, vajilla y servilletas—, pero aparecen pedidos bien puntillosos: jengibre natural “cortado en rodajas” y la sugerencia de hervir una raíz durante largo rato, cafetera tipo espresso, leche deslactosada y de almendras, y una lista de bebidas donde se aclara hasta la marca que no debe estar: agua mineral de 500 ml (NO Sierra de los Padres), además de agua con gas, Coca (zero/light y común) y Paso de los Toros o Schweppes pomelo sin azúcar.

Curiosidades

En el rubro “curiosidades”, el listado también incluye una combinación muy de backstage: vino tinto Pinot Noir, fernet, hielo en cubetera, pero a la vez una fuerte apuesta a lo saludable: frutas de estación “sin cortar” (con una condición: “indispensable banana”), snacks saludables estilo Shiva, crudités, dips como hummus o babagannoush (pasta de berenjenas), sándwiches veggies, yerba mate orgánica, yogur sin lactosa con granola y, como clásico transversal a todos los camarines, tortilla de papas.

Para los 11 bailarines y vestuario (dos camarines), el pedido repite el esquema con algunos refuerzos energéticos: aparece Red Bull, más opciones de gaseosas “sin azúcar” y la misma regla de oro: banana sí o sí y frutas “sin cortar”.

Prohibiciones

También hay un apartado con “prohibiciones” gastronómicas llamativas, pensado para la cena o el catering caliente: nada de cebolla cruda, cilantro, eneldo, canela, morrón o ajo crudo. Y se sugieren opciones concretas como ensaladas completas (hojas verdes, huevo, palta, zanahoria, atún, tomates cherry y buen aceite de oliva), tartas integrales o incluso sopa de calabaza y zanahoria para los momentos de descanso.

Además, el documento pide una “ALLDAY STATION”, un espacio común exclusivo del staff desde la llegada hasta el final de la prueba de sonido: dispenser de agua frío/calor, microondas, café y té “de buena calidad”, budines (banana y chocolate), panificados (medialunas, cremona), picadas simples y más snacks.

Y para el cierre, un pedido que pinta el clima post show: proponen coordinar con anticipación un buffet con opciones de carne o pollo, pastas, guarniciones y alternativas veggies; y suman un guiño bien argentino para la crew: “cervezas + fernet con Coca-Cola y hielo para toda la crew post show”, además de pizzas y empanadas después de la prueba de sonido.