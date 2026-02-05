Qué provincias están afectadas por un alerta por tormentas con granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este jueves y viernes.

El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a regiones de las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba y La Pampa.

Para la zona en alerta amarilla, el SMN indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Qué pasa con Entre Ríos

Por otra parte, el SMN emitió un alerta para cinco departamentos de Entre Ríos para este viernes. Las zonas afectadas serán Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá y Villaguay.

El alerta amarillo por tormenta indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.