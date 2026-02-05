 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Este jueves y viernes

Qué provincias están afectadas por un alerta por tormentas con granizo

Una zona de Entre Ríos y otras provincias del país están afectadas por un alerta por tormentas con granizo para este jueves y viernes.

5 de Febrero de 2026
Alerta por tormenta con granizo para varias provincias
Alerta por tormenta con granizo para varias provincias Foto: Archivo - Ilustrativa

Una zona de Entre Ríos y otras provincias del país están afectadas por un alerta por tormentas con granizo para este jueves y viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este jueves y viernes.

 

El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a regiones de las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba y La Pampa.

Para la zona en alerta amarilla, el SMN indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

 

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

 

Qué pasa con Entre Ríos

Por otra parte, el SMN emitió un alerta para cinco departamentos de Entre Ríos para este viernes. Las zonas afectadas serán Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá y Villaguay.

 

El alerta amarillo por tormenta indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

 

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Temas:

alerta tormentas Granizo SMN pronostico meteorología Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso