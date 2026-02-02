Fiesta Nacional del Mate: ampliaron el sector preferencial y Elonce sortea entradas para ver a Lali

La Fiesta Nacional del Mate suma nuevas entradas para el sector preferencial ante la alta demanda, con tickets disponibles a través de entradauno.com y opciones de financiación para disfrutar del evento cerca del escenario. Elonce sortea entradas en su Instagram.

El evento continúa generando una enorme expectativa de cara a su 35ª edición, y ese entusiasmo del público se ve reflejado en la alta demanda de entradas para el sector preferencial. Esta alternativa, pensada para quienes buscan vivir el evento desde un lugar cercano al escenario, mantiene sus tickets a la venta a través de la plataforma entradauno.com.

Ante el ritmo sostenido de ventas, el Municipio decidió ampliar la capacidad del sector preferencial y habilitar una nueva tanda de entradas.

Además de la posibilidad de adquirir las entradas, se mantiene la opción de financiación en tres cuotas sin interés con tarjeta del Banco Entre Ríos, beneficio al que recientemente se sumaron también los usuarios del banco Santa Fe, ampliando así las facilidades de acceso para el público.

Una grilla artística de primer nivel

La Fiesta Nacional del Mate se llevará a cabo los días 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades y contará con una programación artística de alcance nacional. Sobre el escenario pasarán figuras consagradas como Lali, Los Nocheros, Los Caballeros de la Quema, Coti, Rombai, Raly Barrionuevo y Gauchito Club.

A ellos se sumarán el Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del Premate, completando una grilla que incluye a más de 100 artistas locales y regionales, en una propuesta diversa que combina distintos géneros musicales.

Sorteo de entradas de Elonce

En el marco de esta gran celebración, Elonce anunció el sorteo de dos entradas preferenciales para este sábado, jornada en la que se presentará Lali, una de las artistas más esperadas del festival. Los interesados pueden ver los requisitos y participar en el Instagram del canal @eloncecom.