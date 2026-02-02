Se completó el cupo para la carrera nocturna de Paraná y esperan más de 2.000 corredores

La tradicional carrera nocturna de verano volverá a convocar a una multitud en Paraná. A casi tres semanas de la competencia, desde la Subsecretaría de Deportes confirmaron que el cupo previsto se completó y que incluso se superó la cifra inicial, por lo que el evento del 21 de febrero se correrá con más de 2.000 participantes.

El subsecretario de Deportes municipal, Juan Arbitelli, habló con Elonce y celebró la respuesta del público y remarcó que el crecimiento de la prueba se consolida año tras año. Según explicó, el interés fue tal que debieron cerrar las inscripciones antes de lo previsto.

“Estamos felices porque hemos llegado al cupo de 2.000 inscriptos, de hecho, lo hemos superado un poco. Tenemos unos 2.200 anotados, de los cuales la inmensa mayoría ya terminó de completar el pago”, detalló el funcionario. Además, aclaró que quienes aún no abonaron tienen las últimas horas para confirmar su lugar y retirar la indumentaria oficial.

En ese sentido, señaló que este año se mejoró la calidad del kit para los corredores. “Hemos mejorado la calidad de la remera con una emprendedora local. Para obtenerla tienen que abonar los 16.000 pesos de la inscripción”, precisó.

Distancias, largada y circuito

La competencia mantendrá el mismo formato que en ediciones anteriores, con dos distancias principales y modalidades tanto competitivas como recreativas. Habrá pruebas de 10 kilómetros y de 5 kilómetros, pensadas para distintos niveles de preparación física.

“Hay dos modalidades y dos distancias, 10K competitivos y 5K competitivos y recreativos. Los cupos vienen siendo más o menos mitad y mitad”, explicó Arbitelli, quien destacó que cada vez más corredores utilizan la carrera como preparación para otras disciplinas como duatlón o triatlón.

Carrera nocturna de Paraná.

La largada y llegada estarán concentradas en el Balneario Thompson, con un recorrido que atraviesa la costanera. Desde la organización remarcaron que el lugar se consolidó como un punto estratégico para actividades deportivas y recreativas durante el verano.

El inicio está previsto alrededor de las 20, aunque el horario definitivo dependerá de la puesta del sol. Los primeros corredores suelen completar el circuito en poco más de media hora, mientras que los últimos lo hacen en aproximadamente una hora y media. “Siempre decimos que lo más importante es llegar”, agregó.

Un evento deportivo y turístico

Uno de los principales atractivos es que se trata de la única competencia del calendario local que se disputa de noche, lo que le da un marco diferente y más convocante. Además de los atletas, muchas familias y vecinos se acercan a acompañar y disfrutar del espectáculo.

Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes de Paraná. Foto: Elonce.

“Es la única carrera del año que se hace de noche. Entendemos que aprovechar el Thompson y la costanera en ese horario es divino para correr”, sostuvo el subsecretario, al tiempo que invitó a los paranaenses y visitantes a sumarse como público.

El crecimiento del evento también se refleja en las cifras. En 2025 participaron cerca de 1.600 corredores, mientras que este año se superaron ampliamente esos registros. “Tenemos un 60 o 70% de gente que repite y un 30% que se renueva, que viene de otras ciudades o se anima por primera vez”, explicó.

Logística y cuidado ambiental

Desde la Municipalidad informaron que este año se ajustó la organización para evitar las altas temperaturas. Por ese motivo, la entrega de kits se realizará el día anterior y no el mismo día de la carrera, reduciendo tiempos de espera y exposición al calor.

Además, el evento mantendrá su perfil sustentable, promoviendo la reducción de residuos y el cuidado del ambiente. “Invitamos a todos los corredores a llevar sus botellas porque vamos a disponer de dispensers de agua, así bajamos el impacto ambiental”, señaló Arbitelli.

En la misma línea, recordó que la edición pasada se compensó la huella de carbono con forestación y que este año continuarán con esa política. “La huella determinó que debíamos plantar 600 árboles, por eso nos estamos sumando al plan de arbolado público de la ciudad”, concluyó.