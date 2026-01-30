Presentaron la carrera Odissea Di Notte VI en Sauce Montrull: habrá recorridos de 8, 15 y 21 kilómetros

Este viernes se presentó oficialmente la Odissea Di Notte VI, una prueba atlética nocturna que se correrá en Sauce Montrull. La competencia se realizará el sábado 14 de febrero por la noche y combinará trail running y trekking en un recorrido que atravesará monte, arroyos, barrancas y caminos rurales, con distancias de 8, 15 y 21 kilómetros.

Del anuncio participaron el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; la intendenta de Sauce Montrull, Soledad Danieri; la coordinadora de Adultos Mayores de la Secretaría de Deportes, Silvina Wiliezko; y Maximiliano Borgetto, representante de Odissea Trail, organización a cargo del evento.

Un evento que combina deporte y movimiento turístico

En la presentación, Jorge Satto valoró el crecimiento de estas propuestas en el marco de un calendario provincial y remarcó la particularidad de la modalidad nocturna. “Es un evento interesante para convocar gente y movilizar todo lo que es la actividad de los distintos destinos turísticos que tenemos en la provincia”, expresó, y añadió que “tiene la característica de ser nocturna, así que eso le da también un tinte especial”.

Satto sostuvo además que este tipo de actividades ayudan a potenciar distintas localidades entrerrianas, al sumar movimiento de visitantes, consumo y ocupación de servicios vinculados a la agenda deportiva.

Anterior edición de Odissea Di Notte VI. Foto: Archivo.

Sauce Montrull busca consolidarse como sede

Por su parte, la intendenta Soledad Danieri señaló que la carrera representa un paso más para posicionar a Sauce Montrull dentro del mapa provincial de eventos. “Es un desafío, va a ser nocturna en este caso, y es una forma de aprovechar nuestros recursos naturales: arroyos, barranca, campo y caminos rurales”, afirmó.

La jefa comunal también destacó la capacidad de la localidad para recibir a quienes lleguen por la competencia y remarcó que vienen articulando con instituciones para acompañar este tipo de propuestas.

El respaldo de Deportes y la invitación a participar

Silvina Wiliezko, en representación de la Secretaría de Deportes, puso el foco en el acompañamiento institucional y en el crecimiento del trail en el territorio. “Estamos acompañando esta tercera edición de esta odisea nocturna que convoca y reúne numerosos participantes de diferentes niveles”, indicó.

Además, subrayó el valor del trabajo conjunto entre áreas. “El apoyo desde el área de deporte, trabajando en forma conjunta con turismo, hace que estos eventos crezcan cada vez más y se promuevan en todo el territorio entrerriano”, expresó. En esa línea, destacó el circuito local: “Sauce Montrull tiene un recorrido maravilloso y va a ser un disfrute amplio de esta competencia y de esta experiencia”.

Wiliezko también remarcó el esfuerzo organizativo que demandan estos eventos y cerró con una convocatoria abierta: “Invitarlos a que sean parte y participen de esta gran odisea”.

Distancias, modalidad y cómo inscribirse

Maximiliano Borgetto explicó que la propuesta incluye tres distancias competitivas y una alternativa para quienes prefieran un ritmo recreativo. “La preparación es la mínima como para estar bien físicamente, con los chequeos de salud, y después hay propuestas de correr 8, 15 y 21 kilómetros, pero también tenemos una caminata, un trekking, que pueden disfrutar prácticamente todo lo mismo”, detalló.

El organizador confirmó que “siguen las inscripciones abiertas” y que ya cuentan con “250 participantes inscriptos”. Quienes deseen sumarse pueden hacerlo a través del sitio oficial www.odiseatr.com.ar, según precisó durante la presentación.

Con esta primera edición en la localidad, Sauce Montrull se prepara para recibir a corredores y visitantes en una jornada que promete combinar actividad física, naturaleza y movimiento turístico en plena temporada de verano.