Turismo Nacional en Paraná: presentaron la primera fecha y esperan miles de visitantes

El Turismo Nacional en Paraná volverá a marcar el inicio del calendario automovilístico argentino. La capital entrerriana será sede de la primera fecha del campeonato 2026, que se disputará el 7 y 8 de febrero con la participación de las Clases 2 y 3 en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos.

La presentación oficial se realizó este miércoles en el Mirador TEC, donde autoridades provinciales, dirigentes deportivos y referentes del sector turístico brindaron detalles del evento y remarcaron la expectativa por la llegada de equipos, pilotos y público de distintos puntos del país.

El regreso del Turismo Nacional en Paraná se da en un contexto de fuerte agenda veraniega, ya que el fin de semana también coincidirá con la Fiesta del Mate, lo que proyecta un movimiento importante de visitantes en la ciudad.

Impacto turístico y organización

El presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, señaló que la provincia cuenta con la infraestructura necesaria para albergar ambos eventos en simultáneo y valoró el trabajo coordinado entre los distintos organismos.

“El evento es muy importante y coincide con la realización de la Fiesta del Mate, pero Paraná tiene estructura y público para soportar y hacer convivir estos dos eventos que se complementan”, expresó. Además, remarcó que el objetivo es garantizar servicios y seguridad para quienes lleguen a la provincia: “Trabajamos para ofrecer prestaciones de calidad y tranquilidad a los visitantes”.

Satto también destacó que Entre Ríos se consolidó como plaza habitual del automovilismo nacional y que esa continuidad responde a la capacidad organizativa y a la cercanía geográfica con grandes centros urbanos.

Jorge Satto, "Gurí" Martínez y Sergio Kneeteman. Foto: Elonce.

El autódromo, protagonista del arranque

Por su parte, Omar “El Gurí” Martínez, presidente del Club de Volantes Entrerrianos, celebró que la categoría vuelva a elegir el trazado paranaense para abrir la temporada.

“Nuevamente el TN elige el autódromo de Paraná para el inicio de su actividad. Se viene haciendo un trabajo muy grande, con mucho sacrificio, para tener la presencia de las categorías más importantes”, afirmó, y agregó que esperan “la visita de mucha gente y que sea un gran espectáculo para todos los fierreros”.

El dirigente subrayó además la importancia deportiva para los pilotos locales, que tendrán la posibilidad de competir ante su público.

Trabajo conjunto con la Provincia

El secretario de Comunicación, Sergio Kneeteman, indicó que el Gobierno provincial acompañará la organización como en otras competencias nacionales. “Estamos coordinando y colaborando para garantizar que la fecha se pueda realizar y que tenga el éxito que se merece”, sostuvo.

También adelantó que habrá acciones de promoción para integrar la carrera con otras actividades de la ciudad, buscando potenciar el movimiento turístico durante ese fin de semana.