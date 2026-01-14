El Turismo Nacional volverá a abrir su calendario en el autódromo de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Por segundo año consecutivo, la categoría iniciará la temporada en el autódromo local. Sergio Lifschitz destacó la importancia del evento y confirmó el cronograma de pruebas y carreras.
El Turismo Nacional volverá a tener a Paraná como escenario de apertura de su calendario. La competencia se desarrollará el 7 y 8 de febrero, cuando las Clases 2 y 3 brinden un gran espectáculo, como ya es un clásico en cada visita del TN.
En declaraciones a Elonce, el vicepresidente del Club de Volantes Entrerrianos, Sergio Lifschitz, destacó que “es la segunda vez que abrimos el calendario, que es muy importante. Si bien el calor nos juega un poco en contra, abrir la temporada es clave para toda la categoría, tanto como cerrar el campeonato”, explicó Lifschitz al referirse al significado que tiene esta designación para el autódromo y la institución organizadora.
Cronograma y actividad extendida
El dirigente detalló que la actividad no se concentrará únicamente en el fin de semana de carrera, sino que se extenderá durante varios días. “Los autos vienen antes. El miércoles y jueves están autorizados a probar, son pruebas libres que se realizan durante dos días. Después vienen las pruebas oficiales y la carrera. En total, son cinco días de automovilismo en Paraná”, precisó.
En ese sentido, confirmó que las pruebas libres se desarrollarán los días 4 y 5 de febrero, las pruebas oficiales el 6, mientras que el 7 y 8 se completará el cronograma con más actividad y la competencia principal.
El autódromo, en condiciones
Lifschitz remarcó que el autódromo se encuentra en óptimas condiciones gracias al trabajo sostenido de los últimos años. “Por suerte mucho no hay que hacer, porque lo tenemos bien mantenido permanentemente. No es como cuando empezamos hace un par de años atrás, que había que hacer un montón de obras para poder empezar la temporada”, señaló.
Además, subrayó que el circuito está preparado para recibir competencias en cualquier momento del año. “El autódromo está listo como para correr en cualquier momento. Vienen categorías nacionales y tenemos zonales prácticamente toda la semana, por eso hay que mantenerlo de forma constante”, explicó.
Entradas y movimiento en la ciudad
En cuanto a la organización, el vicepresidente del Club de Volantes confirmó que la venta anticipada de entradas ya se encuentra habilitada. “Se puede comprar por la página ( https://ticket-motor.actc.org.ar/evento/tn-apat-parana-fecha-1-2026-02-06 ) o por el Instagram del club, y cuesta 25.000 pesos, que es un monto muy barato para un espectáculo como este”, afirmó.
La fecha coincidirá además con la realización de la Fiesta Nacional del Mate, lo que generará un fuerte movimiento en la capital entrerriana. “Realmente va a haber mucho movimiento. Son dos actividades muy importantes y eso se definió con mucha anticipación. La programación del Turismo Nacional se hace con seis meses de antelación y no se puede cambiar”, indicó.
Finalmente, Lifschitz invitó a la comunidad a disfrutar del evento y de la experiencia que ofrece el autódromo. “Mucha gente va a acampar esos tres días y pasar un fin de semana de automovilismo. Se pasa muy bien. Tenemos baños químicos, los baños del club, agua y todos los servicios, tanto para los equipos como para el público”, concluyó. Elonce.com