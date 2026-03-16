Vivir la guerra en Israel: una experiencia de vida para dos paranaenses

REDACCIÓN ELONCE
Dos jóvenes de Paraná compartieron su experiencia única al estar en Israel durante un ataque iraní con drones. Una vivencia de vida que dejó lecciones profundas sobre la guerra, la resiliencia y la cultura de defensa.
Hubo un antes y un después para Federico Moreyra y Waltera Buchamer, dos jóvenes de Paraná que se encontraban en Israel cuando, hace un año y medio, se desató un ataque aéreo por parte de Irán. Un total de 300 drones fueron enviados con el objetivo de desestabilizar la región. En medio de este caos bélico, ambos vivieron una experiencia única que combinaría momentos de terror, incertidumbre, pero también aprendizajes que nunca olvidarán.
“Fue una experiencia de vida muy linda, en algunos momentos feos por el tema de la guerra, pero nosotros fuimos con otros propósitos”, dijo Federico, reflejando la paradoja de haber llegado al país con intenciones diferentes a las de enfrentar un conflicto armado. Sin embargo, la situación les dio una perspectiva profunda sobre la seguridad y la vida diaria en una región donde el conflicto es una constante.
Al principio, la inseguridad y la falta de preparación fueron las emociones predominantes. Buchamer recordó el momento en que escucharon la alarma de ataque por primera vez: "Nosotros no sabíamos para dónde correr. No sabíamos que en el departamento donde estábamos parando teníamos un búnker debajo del departamento". Para las personas en Israel, sin embargo, esta no es una novedad; es parte de un protocolo de vida.
Un protocolo de vida en tiempos de guerra
En Israel, la rutina diaria está profundamente marcada por la necesidad de estar preparados para cualquier emergencia. Desde muy pequeños, los ciudadanos deben tener siempre a mano una mochila con lo esencial: agua, ropa, y elementos de primera necesidad. “Es todo un protocolo. Ya tienen armado ellos todo un protocolo para agarrar rápido lo que tengan que agarrar y salir corriendo al búnker”, explicó Federico, quien destacó la diferencia con la tranquilidad de vivir en Argentina.
El sistema de alarmas es crucial para la supervivencia de los habitantes. Aunque el tiempo de respuesta es relativamente corto (aproximadamente 10 minutos desde la alarma hasta el impacto potencial), los bombardeos a veces ocurren en horas inesperadas. “Para nosotros los argentinos es muy difícil, así que cuando sonó la alarma a las 3 de la mañana, tener que salir corriendo de nuevo al búnker, fue muy estresante”, señaló un paranaense, quien destacó la presión emocional que representa vivir en un estado de constante alerta.
Lo más impactante de todo es cómo, a pesar de la gravedad de los ataques, la gente en Israel parece naturalizar la guerra. “Pasamos todas esas cosas y como dijo él, que está en el búnker, el búnker es otra casa más. Vos tenés valija, tenés cocina, tenés todo ahí. La gente está acostumbrada”, relató Federico, quien al principio no entendía cómo la población local podía mantener una rutina tan normal después de un ataque.
Reflexión sobre la vida y el propósito espiritual
Más allá de las dificultades del conflicto, para Federico y Walter, su estadía en Israel les permitió conectar profundamente con su espiritualidad. Como cristianos, tuvieron la oportunidad de caminar por los lugares sagrados que visitó Jesús, lo que les provocó una experiencia emocional y reflexiva. “Yo creo que Dios nos llevó para algo, para conocer esos lados que son hermosos. Yo para mí, vos vas y te llorás, te pone la piel de gallina porque uno cree en Dios”, expresó Federico.
Su propósito inicial en Israel no era el de estar en medio de un conflicto, sino conocer Tierra Santa. Sin embargo, el ataque les dio una perspectiva completamente distinta sobre la importancia de la paz, la resiliencia y la fortaleza de un pueblo acostumbrado a vivir con el conflicto como parte de su día a día. “Nosotros no queríamos que nos tocara estar en medio de la guerra, pero así fue, y ahora podemos contar lo que vivimos”, concluyó.