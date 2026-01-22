El paranaense Exequiel Bastidas regresa al Turismo Nacional con un nuevo desafío: “Seguimos peleándola”

El joven piloto Exequiel Bastidas vuelve a la pista tras un año complicado y se prepara para una nueva temporada del Turismo Nacional en la ciudad de Paraná.

Bastidas expresó su entusiasmo por este regreso. "Contento de estar un año más corriendo. Venía siendo complicado. Arrancamos el 8 de febrero acá en la ciudad con en la Clase 2. Proyecto nuevo, un Toyota Yaris 0 km, con el equipo de Ale Bucci y motores de Guerini. Seguimos peleándola", le contó a Elonce.

El piloto destacó la importancia de preparar todo con anticipación: "Tratando de dejar todo acomodado para lo que va a ser la primera fecha y tener un buen comienzo de año".

Desafíos deportivos y apoyo de sponsors

Sobre el desafío personal y colectivo, Bastidas explicó: "El automovilismo es un deporte caro que requiere de muchos auspiciantes. Afortunadamente tengo muchos sponsors locales que acompañan. Obviamente siempre estoy tratando de conseguir más".

Respecto al auto, Bastidas confesó su entusiasmo: "El equipo viene de ser múltiple campeón. Me dieron la posibilidad de estar. Les agradezco a ellos por poner un auto en pista a 0 km. Va a ser mi primera vez. Vamos a tener que trabajar bastante para dejar el auto en óptimas condiciones".

Exequiel Bastidas vuelve al turismo nacional en Paraná

Además, destacó la renovación de la pista y el valor de la localía: "Es una motivación extra, así que esperemos aprovecharlo al máximo".

Competencia y expectativa del público

Bastidas se mostró confiado respecto a sus rivales y la competitividad de la categoría: "Es super competitiva, hay alrededor de 40-45 autos en todas las carreras. Se hace muy pareja y tiene muchos roses. La experiencia que tuve hace dos años en la misma categoría acá en Paraná fue muy positiva".

El piloto invitó al público a presenciar la fecha inaugural: "El fin de semana del 7 y 8 de febrero, los esperamos a todos. Las entradas ya están a la venta. El club de volantes ya publicó todo para que puedan entrar y adquirirlas. Hay entradas general y boxes también, así que esperamos que se puedan sumar y vivan un lindo evento".

Finalmente, agradeció a su entorno y sponsors: "Gracias a ustedes, a toda mi familia por acompañarme, a mi novia y a todo mi grupo de sponsor que me viene acompañando”. Con 25 años y mucho entusiasmo, Exequiel Bastidas promete ser protagonista en la temporada de Turismo Nacional en Paraná.